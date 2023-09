Holstein Kiel: Mit viel Euphorie nach St. Pauli

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

die Länderspielpause ist vorbei und für Holstein Kiel ist der Zweitliga-Alltag bereits wieder in vollem Gange. Am kommenden Sonntag müssen die Störche beim FC St. Pauli (13.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) antreten. Für die Störche wird der Monat September mit den Kiezkickern, Hertha BSC und dem Karlsruher SC so ein bisschen der Monat der Wahrheit. Kann die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp den starken Saisonstart bestätigten - oder bricht die KSV ein? Antworten darauf werden die kommenden Wochen liefern.

Nach ihren Einsätzen bei der U21-Nationalmannschaft sind am Mittwoch Tom Rothe und Colin Kleine-Bekel bereits zum Team gestoßen und haben gute Chancen, am Sonntag wieder in der Startelf zu stehen. Vor allen Dingen Kleine-Bekel dürfte nach seinem Tor zum 3:0 gegen den Kosovo einiges an Selbstvertrauen besitzen. Gleiches gilt für Finn Porath, der zuletzt im KSV-Trikot gegen Schalke 04, aber auch im Heimspiel gegen den SC Paderborn 07 eine gute Leistung zeigte. Für Porath ist das Duell gegen die Kiezkicker als Ex-HSV-Talent quasi auch ein persönliches Stadtderby, wie er vor dem Spiel verriet.

Zu einem Wiedersehen mit den ehemaligen Kollegen kommt es für Hauke Wahl, der die Störche zum Ende der vergangenen Spielzeit von der Förde an die Alster verließ. Beim Wiedersehen hat Wahl sportlich aber keine Punkte zu verschenken. Immerhin warten die Boys in Brown noch immer auf den ersten Heimsieg der Saison. Auf einen Platz in der Startelf hofft auch Fiete Arp, der sich zuletzt in guter Form präsentierte. Nach einigen Änderungen in seiner Lebensweise verspürt der 23-Jährige erstmals einige Erfolge. Auch Trainer Marcel Rapp ist mit der Leistung des Außenbahnspielers zufrieden.

Bleibt noch ein kleiner Blick auf das vergangene Wochenende, an dem Fin Bartels sein Abschiedsspiel gab. Rund 8000 Zuschauer sorgten im Holstein-Stadion für eine würdige Atmosphäre und einen tollen Ausstand des Vorzeigeprofis. Abgerundet wurde der Abend mit einer Laser- und Drohnenshow, die den Kieler Nachthimmel zum Strahlen brachte. Gleiches wollen die Störche auch ihren Fans ins Gesicht zaubern. Ein Sieg am Sonntag beim FC St. Pauli würde die Störche auf der Euphoriewelle weitertragen. Trainer Marcel Rapp jedenfalls hält die aktuelle Form der KSV nicht für eine Eintagsfliege.

Zitat der Woche

„Ich will am Wochenende gewinnen, die ersten drei Punkte zu Hause holen. Abseits des Platzes schaue ich immer gerne nach Kiel. Auf dem Platz zählt für mich aber nur noch St. Pauli.“ Hauke Wahl vor dem Spiel von St. Pauli gegen Holstein Kiel

Bild der Woche





Ein Küsschen zur Begrüßung: Hólmbert Aron Fridjónsson freut sich, Fin Bartels wiederzusehen. Foto: Uwe Paesler © Quelle: Uwe Paesler

Lesenswerte Artikel in dieser Woche

