﻿Holstein Kiel muss trotz des Sieges kritisch sein!

120 Läufer am Sonntag

Ein Marathonlauf ohne Straßensperrungen und Siegertreppchen am Ende: Der Kieler Förde-Marathon ist wohl die entspannteste Laufveranstaltung über 42 Kilometer in Schleswig-Holstein. 120 Teilnehmer starteten am Sonntag von Laboe nach Schilksee. Wer dabei war, wurde Sieger – auch die politische Prominenz.