﻿Holstein Kiel II: Störche-Nachwuchsduo wechselt nach Norderstedt

Kiel/Norderstedt. Am Montag startete die U23 von Holstein Kiel offiziell in das Training für die kommende Saison in der Regionalliga Nord. Zwei Akteure waren nicht mehr dabei: Verteidiger Moritz Frahm und Stürmer Noah Awuku. Beide werden ihre Schuhe künftig für den FC Eintracht Norderstedt schnüren, der ebenfalls in der viertklassigen Liga spielt.

Das berichtet das „Abendblatt“. Demnach haben beide Akteure einen Einjahresvertrag an der Ochsenzoller Straße unterschrieben, sollen die zuletzt wackelige Abwehr und dem mauen Sturm neues Leben bei Norderstedt einhauchen.

Frahm kehrt nach Norderstedt zurück – Awuku will angreifen

Für Frahm ist der Wechsel ins Edmund-Plambeck-Stadion ein Wechsel an die alte Wirkungsstätte. Bereits vor seinem Wechsel zum FC St. Pauli im Sommer 2014 trug der heute 22-Jährige das Eintracht-Jersey. Für Awuku ist die Station im Norden Hamburgs Neuland, dafür bringt der 23-Jährige einiges an Erfahrung mit.

In der U15, U16, U17 und U18 absolvierte Awuku insgesamt 16 Spiele für die deutsche Junioren-Nationalmannschaft. Hinzu kam eine Leihe zum Chemnitzer FC zwischen 2019 und 2020. Zuletzt warfen ein Kreuzbandriss und eine Achillessehnenruptur den 23-Jährigen allerdings aus sportlicher Sicht immer wieder zurück. In Norderstedt will Awuku nun wieder verletzungsfrei spielen.

