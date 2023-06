﻿Holstein Kiel: Neuzugang Remberg hat „Rambo“-Mentalität im Gepäck

Kiel. Respekt vor dem Sprung von der Vierten in die Zweite Liga? Natürlich. Vielleicht sogar ein wenig Ehrfurcht vor dem Abenteuer namens Bundesliga-Unterhaus? Bei dieser Frage lacht Nicolai Remberg und schüttelt den Kopf. Alles andere wäre auch verwunderlich. Schließlich hatte sich Holstein Kiels Mittelfeld-Neuzugang bereits zuvor beim Drittligaaufsteiger Preußen Münster mit Fleiß und Willenskraft zu einem vielerorts umworbenen Leistungsträger gemausert. Und sich dabei einen Spitznamen erworben, der seine Fußball-DNA deutlich widerspiegelt: „Rambo“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kontrast zwischen Beruf und Lifestyle: „Auf dem Platz kann es mal knallen, aber privat bin ich eher grundsolide“

„Der hat wohl tatsächlich etwas mit meiner Spielweise zu tun. Das hat in der U 17 angefangen. Da hat der Trainer irgendwann mal ,Rambo’ zu mir gesagt, weil ich viel gegrätscht habe und ein bisschen härter in die Zweikämpfe gegangen bin. Das hat sich dann durch jede Jugend- und Profimannschaft gezogen. Ich kann damit gut leben, diesen Ruf muss man sich erst einmal erarbeiten“, sagt Remberg und ergänzt mit Blick auf seinen bodenständigen Lifestyle: „Auf dem Platz kann es mal knallen, aber privat bin ich eher grundsolide.“

Zu dieser Aussage passt das Ambiente anlässlich seines 23. Geburtstages vor anderthalb Wochen. „Den habe ich zu Hause in Rheine gefeiert. Mit meinen Eltern und Oma und Opa. Wir haben nett gegrillt. Einen Tag später bin ich dann nach Kiel gefahren“, erzählt das 1,87 Meter große Kraftpaket. Seine Sätze klingen konsequent authentisch: keine verkopften Worthülsen, kein Anflug von Allüren eines gradlinig aufstrebenden Jungprofis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ungewöhnlicher Karriereweg: Remberg war nie in einem Nachwuchsleistungszentrum eines Erst- oder Zweitligaklubs

Remberg weiß um seine Qualitäten auf dem Rasen, weiß aber vor allem, woher er kommt. Mit 18 Lenzen wechselte er von Eintracht Rheine ins U 19-Bundesligateam von Preußen Münster. Schon zwei Jahre später gehörte er dank seiner Athletik und Lernfähigkeit zum festen Inventar des Profikaders der Adler-Träger, für die er insgesamt 106 Partien (15 Tore) in der Regionalliga West absolvierte.

Ein Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) eines Erst- oder Zweitligisten hat er nie von innen erlebt. „Vielleicht hätte es manchmal ganz gutgetan, in einem NLZ zu lernen. Da kriegst du ein bisschen mehr mit für den Kopf. Auf der Gegenseite hat mein bisheriger Werdegang aber auch deutliche Vorteile. Ich habe mir alles selbst beigebracht. Es könnte sein, dass man dadurch selbstständiger wird, weil man mehr Eigenverantwortung hat. Ich glaube, dass dieser Weg für mich cooler war“, so Remberg, der in seiner persönlichen Rückschau auch die Unterstützung seiner ehemaligen Kollegen lobt: „Die Spieler in Münster, die schon Erste oder Zweite Liga gespielt haben, haben mich als Youngster gut an die Hand genommen und gepusht. Dafür bin sehr dankbar.“

„Sporler des Jahres 2021“ und Aufstiegsheld 2023: Münsteraner Fans stärken ihrem Ex-Liebling weiter den Rücken

Auf eine ähnliche Schubwirkung hofft Remberg in Kiel, seiner ersten Station außerhalb des Münsterlandes. Sein neues Singledomizil im Stadtteil Russee ist bezugsfertig. Er kocht nach eigenen Worten gerne, ist dank der Selbsterfahrung in der Vergangenheit mit den Tücken einer Waschmaschine vertraut. Gute Voraussetzungen also, um im Rahmen seines Dreijahresvertrages fokussiert das nächste Ziel zu realisieren: „Grundsätzlich bin ich schon geduldig. Ich will aber natürlich so schnell wie möglich so viel wie möglich spielen, um der Mannschaft helfen zu können.“

Der moralischen Rückendeckung seitens der Anhänger aus der Kernregion Münster darf sich Remberg gewiss ein. Dort, wo der ehemalige SCP-Publikumsliebling ausgerechnet im Jahr nach dem Abstieg aus Liga drei mit 21 Jahren zum „Sportler des Jahres 2021“ gewählt wurde. Auch beim Abschied aus dem Preußen-Stadion stand der laut „transfermarkt.de“ mit taxierten 350 000 Euro wertvollste Akteur der Regionalliga West im Rampenlicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Der Wiederaufstieg in die Dritte Liga in diesem Frühjahr war der perfekte Abschluss. Und von den Fans ist niemand sauer, dass ich nach Kiel gewechselt bin. Die gönnen mir alle diesen Schritt“, sagt der Mann, der künftig das Störche-Trikot mit der Nummer 22 tragen wird. Seine Münsteraner Erfolgszahl 21 war bei Holstein schon an Keeper Thomas Dähne vergeben. Ein Umstand, der einen westfälischen „Rambo“ nicht aus der Bahn werfen dürfte.

KN