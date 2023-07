﻿Holstein-Kiel-Zugang Shuto Machino: „Fußball in Deutschland heißt Kämpfen“

Oetz. Shuto Machino hat eine Leidenschaft: Er liebt es, Tore zu schießen, egal ob mit links, mit rechts oder mit dem Kopf, erzählt der japanische Neuzugang mit dem starken Namen (gesprochen: „Schuto Matschino“) von Holstein Kiel. Im Trainingslager im österreichischen Oetz zeigte der 23-Jährige bereits eine Kostprobe seiner Treffsicherheit. Zudem schreitet auch die Integration in die Mannschaft voran. Einen großen Anteil daran hat sein Landsmann Masahiro Fujiwara, der vor vier Jahren nach Deutschland kam und hervorragend Deutsch spricht. „Masa“ half auch bei diesem Interview als Dolmetscher.

Herr Machino, was waren die Gründe für den Wechsel zu Holstein Kiel?

Shuto Machino: Ich will fußballerisch erwachsener werden, dafür war der Schritt nach Europa notwendig. Dann kam das Angebot von Holstein Kiel, Uwe Stöver, Jan Uphues und natürlich der Trainer haben sich sehr für mich interessiert und sich um mich bemüht. Zudem gefällt mir die Art, wie der Trainer spielen lässt. Das hat mich bei meiner Entscheidung sehr beeinflusst. Es hat einfach gut gepasst.

Aber hat man nicht auch ein wenig Bedenken, wenn man sich zu so einem Schritt entschließt?

Am meisten Respekt hatte ich davor, dass ich eine neue Sprache erlernen muss. Auch hatte ich schon vorher gehört, dass die Ernährung in Deutschland extrem anders ist. Hier gibt es Kartoffeln und Wurst, bei uns in Japan eigentlich Reis und Gemüse zu jeder Mahlzeit. Auch zum Frühstück gibt es Reis, dazu Ei und häufig Misosuppe.

Deshalb war auch der Reiskocher mit an Bord?

Auf jeden Fall. Der gehört in jedem japanischen Haushalt dazu.

Was hat denn die Familie gesagt, als es hieß, dass der Sohn nach Deutschland geht?

Sie sind bei meinen Spielen immer sehr gerne dabei gewesen. Aber das wird nun erst einmal schwieriger. Dagegen protestiert haben sie dennoch nicht.

Machino: „Hier heißt es immer kämpfen. In Japan geht es mehr um den Spaß am Spielen“

Was wussten Sie denn vorher generell vom Fußball in Deutschland?

Einige meiner Kollegen aus der Nationalmannschaft spielen in Deutschland. Makoto Hasebe von Eintracht Frankfurt, Ao Tanaka von Fortuna Düsseldorf oder Sei Muroya von Hannover 96. Zu denen habe ich ein bisschen Kontakt. Tanaka hat mir geschrieben, dass Holstein Kiel auf jeden Fall eine gute Adresse ist. Was ich auch schon mitbekommen habe, ist, dass der deutsche Fußball viel härter ist als der japanische. Hier heißt es immer kämpfen, das Spiel ist körperlicher, während es in Japan mehr um den Spaß am Spielen geht.

Shuto Machino (re.) zusammen mit seinem Masahiro Fujiwara, der eigentlich für die U 23 der Störche geholt wurde, in Österreich aber als „Dolmetscher“ dabei ist. © Quelle: Niklas Heiden

Holstein hatte mit Jae-Sung Lee auch schon einen asiatischen Spieler, der von hier den Sprung in die Bundesliga geschafft hat. Ist das ein Vorbild für Sie?

Auf jeden Fall, das ist mein Traum, bei Holstein in Europa Fuß zu fassen und dann zu irgendeinem großen Verein zu wechseln, vielleicht sogar nach England.

Und wie waren die ersten Tage mit dem Team?

Ich habe in Kiel noch nicht viel mit der Mannschaft machen können. Es standen für mich der Medizincheck und individuelle Einheiten an. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich jetzt im Trainingslager zusammen mit der Mannschaft auf dem Platz stehen kann.

Und wie gefällt Ihnen der Ort des Trainingslagers in den Alpen?

Es ist sehr schön hier mit den Bergen. Nur einen hochrennen müsste ich dann doch nicht.

Da war wahrscheinlich auch noch gar nicht viel Zeit, um etwas von Kiel zu sehen?

Doch, doch. Ich war bereits im Park, habe den Leuchtturm gesehen und war mit meinem japanischen Teamkollegen Masa am Strand. Aber so viel Zeit war bisher noch nicht, um sich die Stadt anzuschauen. Was ich aber schon festgestellt habe, ist, dass Kiel eine sehr freundliche Stadt ist und auch das Wetter sehr angenehm ist. In der Region Japans, aus der ich komme, ist es noch wärmer. Außerdem sind die Menschen, die ich bisher kennengelernt habe, sehr hilfsbereit zu mir.

Konnten Sie denn schon Unterschiede zwischen Deutschland und Japan ausmachen?

Dafür war noch nicht so viel Zeit. Aber ein wichtiger Unterschied ist, dass es in Japan Linksverkehr gibt. Das ist eine große Umstellung für mich, auch weil ich schon mit meinem eigenen Auto fahren möchte. Davor habe ich noch ein wenig Angst.

Neuzugang von Holstein Kiel mit Vorliebe für Golf

Wie sieht es denn in Ihrer Freizeit aus? Gibt es da noch Interessen abseits des Fußballs?

Ich interessiere mich sehr für Golf. Ich schaue es im Fernsehen, spiele aber auch selbst. In Japan ist die Sportart auch durchaus populär. In Kiel möchte ich auf jeden Fall auch mit dem Golfspielen anfangen. Wie ich hörte, gibt es im Team auch ein paar andere Spieler, die sich dafür interessieren. Meine beste Runde war eine 85. Für Profi reicht es noch nicht so ganz. Ansonsten zocke ich gerne an der Playstation. Da aber eher Fußball und Poker.

Dann wird es vielleicht bald ein Golfteam mit Holstein-Spielern geben. Wie klappt denn generell die Verständigung mit den Mannschaftskameraden trotz der Sprachbarriere?

Neben dem Platz ist es noch sehr schwierig. Da möchte ich ganz schnell besser werden, was die deutsche Sprache betrifft. Auf dem Platz klappt das aber deutlich besser. Da verstehe ich auch schon die wichtigsten Anweisungen ohne Probleme. Links, rechts, vorne, zurück.

