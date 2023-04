﻿Holstein Kiel: Nur Himmelmann in Jubiläumsform – Stimmen Sie ab!

Zweites Spiel gegen einen Aufstiegskandidaten in Folge, zweite 0:3-Niederlage für Holstein Kiel. Nur Störche-Keeper Robin Himmelmann bot Spitzenreiter Darmstadt Paroli – und dies im 200. Zweitligaspiel der KSV seit dem Aufstieg 2017. Wie haben Sie die Störche gesehen? Benoten Sie die KSV-Profis!

Kiel. In der Zweiten Fußball-Bundesliga kann jeder jeden schlagen? Diese oft zitierte Binse gilt nicht für Holstein Kiel. Zumindest nicht in der aktuellen Verfassung. Zu langsam, zu zaghaft, zu ungenau, zu harmlos – das Duell am Sonntag gegen Tabellenführer Darmstadt 98 offenbarte teilweise einen Klassenunterschied. Der 3:0 (2:0)-Auswärtstriumph der Südhessen war hochverdient. Duplizität der negativen Ereignisse: Wie schon am Vorsonntag beim 0:3 in Heidenheim resultierte das erneut frühe 0:1 von Jannik Müller (6.) aus einem Eckball – es war der 500. Gegentreffer der Störche in der Ewigen Zweitliga-Tabelle.