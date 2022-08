﻿Holstein Kiel: Paderborn-Torjäger Platte erwartet „schweres Spiel“

Wenn Holstein Kiel am Sonnabend beim SC Paderborn antritt, müssen die Störche vor allen Dingen auf Felix Platte achtgeben. Der 26-Jährige traf in den ersten vier Saisonspielen schon vier Mal. KN-online hat mit dem Torjäger des SCP, der schon als Kind Balljunge im Stadion war, gesprochen.

Kiel/Paderborn. Drei Siege, nur eine Niederlage und die Tabellenführung in der Zweiten Liga: Der SC Paderborn surft aktuell auf der Welle des Erfolges. Diese will Holstein Kiel am kommenden Sonnabend (13 Uhr, Liveticker auf KN-online) ausbremsen – was wiederum Paderborns Stürmer Felix Platte verhindern will. Die bisherige Entwicklung des SCP-Profis ist ein Spiegelbild der ersten Saisonwochen in Ostwestfalen. Der 26-Jährige traf in den ersten vier Partien vier Mal, legte einen weiteren Treffer auf und führt damit aktuell die Torschützenliste im Fußball-Unterhaus an. Die Freude über den erfolgreichen Start ist groß.

Vorbereitung gab Paderborn das Selbstvertrauen