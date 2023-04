﻿Holstein Kiel: Perfektes Ostern für Holtby und Sander – Stimmen Sie ab!

Torjubel mit Schnuller-Gruß: Zwei Tage nach der Geburt seiner Tochter Emily traf Holstein Kiels Routinier Lewis Holtby am Sonntag zur 3:1-Führung in Rostock.

Die Störche in Noten

Rostock. Dank eines Dreierpacks binnen 294 Sekunden (44., 45.+2, 47.) bejubelte Fußball-Zweitligist Holstein Kiel in Rostock den mit Blick auf den endgültigen Klassenerhalt mega-wichtigen dritten Sieg der Rückrunde. Ein 3:2 (2:1)-Erfolg, den sich die mental bärenstarken Störche trotz des schon 13. 0:1-Rückstandes in dieser Saison und einiger Schnitzer mit einer leidenschaftlichen Defensivleistung verdienten. Bester Offensiv-Akteur einmal mehr: Fabian Reese.

Wir möchten von Ihnen wissen, wie Sie die Störche bewerten. Vergeben Sie hier Ihre Noten!

Himmelmann: Ein Meister auf der Linie, Mängel in der Strafraumbeherrschung. Beim Rostocker Anschlusstreffer zum 2:3 (54.) nicht energisch genug im vom Hansa-Torschützen Hinterseer grenzwertig geführten Luftduell. Leistete sich dazu einen groben Fehler mit dem Ball am Fuß (73.). Note 4

Becker: War bei der zum 0:1 führenden Flanke nicht präsent. Danach an alter Wirkungsstätte defensiv wie offensiv auf der rechten Bahn im Kampfmodus. Seine Tor-Assists vier und fünf brachten die zwischenzeitliche 3:1-Führung der Störche. Note 2

Wahl: Gegen robuste und kopfballstarke Hanseaten nicht immer souveräner Regent der Kieler Abwehrzentrale (Zweikampfquote 38 Prozent). Besann sich aber im Laufe der Partie auf seine organisatorischen und kämpferischen Qualitäten. Note 3

Lorenz: Blieb vor dem 0:1 (12.) im Duell mit dem Rostocker Luft-„Monsters“ Fröde nur zweiter Sieger. Auch danach trotz aller Leidenschaft nicht immer sattelfest im Kieler Deckungszentrum (Zweikampfquote 31 Prozent). Note 4

Kirkeskov: Der Außendienst-Mitarbeiter der linken Bahn ein Symbol der Kieler Erfolgsgeschichte im Ostseeduell. Kein spielerischer Glanz, aber defensiv bis auf einen Zweikampf gegen Schröter (82.) mit einer XXL-Portion Willenskraft zumeist stabil. Note 3

Erras: Zunächst auf der Doppel-6 vor der Viererkette sowohl in der Luft als auch am Boden ein Unsicherheitsfaktor. Später als zentraler Innenverteidiger der Dreierkette dank seiner lichten Höhe von 1,96 m als defensiver Funkturm wertvoller. Vergab eine Großchance (34.), blockte im eigenen Hoheitsbereich aber zwei Pröger-Schüsse (79., 90.+3). Note 4

Sander: Erster Zweitliga-Treffer (45.+2) im 50. Zweitligaspiel – und das in seiner Geburtsstadt. Ungeachtet einiger Ballverluste ein perfektes Osterfest für den 25-jährigen Mittelfeldspieler, der mit 10,88 km die größte Laufleistung aller Störche abspulte. Note 3

Skrzybski: Startete viele tiefe Läufe (29 Sprints waren Bestwert aller Kieler). Ließ sich von seinen häufig erfolglosen Umschalt-Momenten nicht entmutigen. Sein Steckpass auf Reese führte zum 1:1 – die Torvorlage Nummer acht für den Top-Scorer der KSV. Leitete den Konter zum 3:1 ein und schuftete auch im Rückwärtsgang. Note 3

Holtby: Mehr österliche Freude geht nicht! Vor zwei Tagen die Geburt seiner Tochter Emily, am Sonntag erster Saisontreffer (3:1 in der 47. Minute) per Abstauber – und das im 100. Zweitligaspiel des 32-Jährigen. Als Taktgeber im Mittelfeld selten mit großen Impulsen, als laufstarke Führungskraft ein Vorbild. Note 3

Reese: Ein technisch anspruchsvoller Linksschuss zum 1:1 (44.), dazu aktiv beteiligt an den beiden weiteren Holstein-Treffern. Mit seinem Top-Speed (35,2 km/h) nach fahrigem Beginn dauerhafter Gefahrenherd für die Hanseaten. Note 2

Fridjonsson: Stellte sich mit seiner Körperpräsenz als Anspielstation in vorderster Front und erster Anläufer der beinharten Rostocker auch ohne Strafraumszene (kein Torschuss, nur 20 Ballkontakte) komplett in den Dienst der Mannschaft. Ackerte, so lange die Kraft reichte. Note 4

Wriedt: Löste in der 64. Minute Fridjonsson in der Sturmspitze ab. Nervte die Hanseaten mit der Kugel am Fuß (27 Ballkontakte) mehrfach mit seinen unkonventionellen Bewegungen. Holte damit Freistöße heraus und verhalf den Störchen zu wichtigen Ruhephasen. Note 3

Schulz: Kam in der 70. Minute für Skrzybski. Erfüllte seine Rolle als zusätzlicher defensiver Stabilisator ohne groben Fehler. Im Spielaufbau kein Faktor. Note 4

Bartels (erster Einsatz seit dem 11. November), Porath: Kurzeinsätze ohne Wertung.