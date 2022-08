﻿Holstein Kiel: Philipp Sander verspricht Reaktion auf 2:7-Packung

Kiel. Der 2:7-Paukenschlag von Paderborn, die höchste Niederlage seit dem Wiederaufstieg ins Bundesliga-Unterhaus, hallte auch am Dienstag noch auf dem Trainingsplatz des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel nach. Philipp Sander, Mitglied des am vergangenen Sonnabend in Ostwestfalen in allen Defensivbelangen überforderten Störche-Mittelfeldes, blickt dennoch optimistisch voraus. Das wenig überraschende Motto vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den SV Sandhausen lautet: Wiedergutmachung um jeden Preis!

Ob in der Liga oder im Pokal – der 24-jährige Sander war in allen sechs Pflichtspielen dieser Saison Startelf-Dauergast. Die miserable Zweikampfquote des schon seit 2015 das Störche-Trikot tragenden Technikers stand derweil symbolisch für die Kardinalschwäche der KSV gegen die SCP-Torfabrik: 33 Prozent – und das auf der strategisch so wichtigen Sechserposition.

Überhöhter Druck auf dem Holstein-Kessel? „Den Druck machen wir uns selbst“

„Uns hat die Intensität gegen den Ball, die du in der Zweiten Liga brauchst, komplett gefehlt. Es war zu wenig Kommunikation auf dem Platz. Und dann kommst du gegen einen guten Gegner, wenn du dich nicht wirklich aufbäumst, auch schnell unter die Räder. Auch für uns Spieler hat sich das am Sonnabend ein Stück weit so angefühlt, dass wir kaum in die Zweikämpfe gekommen sind“, sagt Sander und gibt damit das weiter Rätsel aufwerfende Ergebnis der Fehleranalyse sowohl mit dem Trainer-Staff als auch mannschaftsintern zu Protokoll.

Selbstkritische Worte nach einer Team-Zweikampfbilanz von nur 41 Prozent und zumeist nicht erkennbarer Kompaktheit, denen nun schleunigst Taten folgen sollen. Zunächst im Trainingsbetrieb, in dem schwerpunktmäßig das Defensivverhalten auf dem Programm steht, dann am Sonntag im Wettkampf gegen den traditionell rustikalen SVS aus der Kurpfalz mit dem Ex-Kieler David Kinsombi. Einen überhöhten Druck auf dem Holstein-Kessel fühlt Sander indes nach dem historischen Nackenschlag nicht: „Den Druck, den machen wir uns selbst. Wir wollen natürlich eine Reaktion zeigen. So gerne verlieren wir nicht mit 2:7. Das war das Schlimmste, was uns passieren konnte. Das Wochenende war komplett im Ar...“

Saisonübergreifende Ergebnis-Konstanz: nur zwei Niederlagen in den vergangenen elf Partien

Erfreulich: Niemand im Lager der Störche verwendet zwecks Entschuldigung für die Demütigung von Ostwestfalen den Begriff „Ausrutscher“ oder verweist auf das Pech-und-Pannen-Zusammenspiel bei den ersten drei Gegentreffern. Der angesichts der Vielzahl an eigenen Torchancen eher absurde 2:5-Halbzeitrückstand – allenfalls eine Randbemerkung.

Eine Entwicklung in Richtung Fehlstart mag Sander allerdings aus der ersten Schlappe dieses Spieljahres und Platz acht nach fünf Spieltagen auch nicht ableiten: "Es ist kein misslungener, aber auch kein optimaler Start, von dem du denkst, wir sind jetzt in die Saison gefeuert und sind nun Top zwei der Aufstiegskandidaten."

Der Schlüssel zum erhofften Erfolg: Intensität bei der Arbeit gegen den Ball

Fakt ist zudem: Saisonübergreifend war das 2:7 die erst zweite Niederlage in den vergangenen elf Zweitligapartien seit dem 1:0-Erfolg gegen den HSV am 10. April. Dem stehen fünf Dreier und vier Unentschieden gegenüber. Und auch das Gesetz der Serie aus den Heimspielen gegen Sandhausen seit 2017 weckt Hoffnungen: 2:2, 2:1, 1:1, 2:0, 2:2 ...

Das Rezept für die Mission „Wiedergutmachung“ klingt aus dem Mund Sanders simpel: „Wir müssen gegen Sandhausen unbedingt die in Paderborn fehlende Intensität an den Tag legen. Das haben wir in den Spielen davor bei den Siegen in Magdeburg und gegen Braunschweig wesentlich besser gemacht. Das ist der Schlüssel. Denn ich glaube, mit Ball haben wir unsere Stärken. Wenn hinten die Null steht, dann haben wir gute Chancen, das Spiel zu gewinnen.“ Wer mag dieser sattsam bekannten These widersprechen. Was bleibt, ist die spannende Frage: Was machen die Köpfe der Kieler nach der Packung an der Pader?