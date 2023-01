﻿Holstein-Kiel-Profi Fabian Reese unterschreibt bei Hertha BSC

Kiel/Berlin. Flügelflitzer Fabian Reese von Zweitligist Holstein Kiel wird in der kommenden Saison nicht mehr das Trikot der Störche tragen. Der 25-Jährige geht stattdessen für Bundesligist Hertha BSC Berlin auf Torejagd. Laut einem Medienbericht des Pay-TV-Senders „Sky“ soll die Vertragsunterschrift Reeses am Dienstag um die Mittagszeit offiziell verkündet werden. Informationen, die unserer Redaktion vorliegen, bestätigen den Bericht. In den vergangenen Tagen hatte es bereits mehrfach Spekulationen über einen Wechsel des gebürtigen Kielers in die Hauptstadt gegeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wechsel im Sommer wahrscheinlicher als Winter-Transfer

Reese wechselt im Sommer ablösefrei an die Spree und unterschreibt bei der „alten Dame“ einen Dreijahresvertrag. Noch nicht abschließend geklärt ist der Transferzeitpunkt. Nach Informationen unserer Redaktion bemühen sich die Berliner zwar noch um eine Verpflichtung in diesem Winter, dafür müsste der Bundesligist allerdings eine hohe sechsstellige Summe an Ablöse an die KSV überweisen. Realistisch scheint deshalb, dass der Offensiv-Allrounder die Spielzeit an der Förde beendet und im kommenden Sommer die Reise nach Berlin antritt.