﻿Holstein-Kiel-Profi Holtby ackerte sogar im Familien-Urlaub

Kiel. Den Gurt um die Schultern gelegt, als nur einer von zwei Profis bei Wintertemperaturen mit kurzer Hose auf dem Platz, mit vollem Tempo den Sprintschlitten hinter sich herziehend: In Sachen Fitness gehört Lewis Holtby von Holstein Kiel zu den besten Spielern bei Holstein Kiel. Das zeigte der 32-Jährige am vergangenen Wochenende beim Training des Zweitligisten – und schon Wochen zuvor in den sozialen Netzwerken. Denn während die meisten Holstein-Teamkollegen ihren WM-Urlaub genossen, schuftete Holtby zusätzlich unter den Palmen von Dubai mit einem Privat-Trainer. Vorbereitung auf die Vorbereitung – für den gebürtigen Erkelenzer inzwischen Routine.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich war zwei Mal mit dem Hamburger SV im Trainingslager in Dubai. Daher kenne ich den einen oder anderen Trainer dort und habe die Kontakte immer gepflegt. Ich habe dann gefragt, ob er auch vor Ort ist und er hat alles sofort organisiert. Er hat auch noch ein Team von vier, fünf Trainern dabeigehabt. So konnten wir sehr variabel trainieren und die Fitness steigern“, berichtet Holtby aus seinem privaten Bootcamp.

Holtby trainiert schon für die „letzten Spieltage“

Selbst frühe Uhrzeiten schreckten den Mittelfeldspieler dabei nicht ab. „Das haben wir um acht Uhr morgens gemacht. Danach hatte ich immer noch den ganzen Tag mit der Familie. Der Rhythmus gefällt mir sehr gut. Und so Läufe nach der Pause tun dann auch weniger weh.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Holtby ist es nicht die erste Vorbereitung vor der Vorbereitung. Schon in seiner Zeit bei Schalke 04, dem HSV, Tottenham und Blackburn startete der 32-Jährige früher in das Training.

Oftmals der Lohn: Eine Fitness, die ihn auch am vergangenen Sonnabend noch lachen ließ, nachdem er einen mit 20 Kilogramm beschwerten Schlitten über den Platz zog. „Wir befinden uns in der Vorbereitung. Da muss man auch mal Dinge machen, die entsprechend anstrengend sind. Ich möchte gesund und topfit sein für den Start Ende Januar. Wir legen jetzt die Grundlage für die gesamte Rückrunde“, sagte Holtby und ergänzte: „Gerade an den letzten Spieltagen werden wir die Körner brauchen. Von daher macht auch das Schlittenziehen im Training Spaß, gerade wenn man sich vorher schon vorbereitet hat.“

KSV-Profi Holtby: „Es gehört zur Professionalität dazu“

Dienst nach Vorschrift kommt für den 32-Jährigen nicht infrage. „Es ist für mich wichtig, auch im Urlaub über meine Grenze zu gehen und mehr zu machen als vorgegeben. Je mehr man das gewohnt ist, desto weniger macht es einem aus und man kann schneller wieder regenerieren“, meint der Holstein-Profi. Erst im August 2022 verlängerte Holtby seinen Vertrag an der Förde, besitzt noch bis Sommer 2024 sein Arbeitspapier bei den Störchen. Lediglich ein Schaden am Meniskus zwischen August und September bremsten ihn vorübergehend aus. Ansonsten verpasste Holtby gerade einmal 195 Spielminuten.

Lesen Sie auch

Nach Auswechselungen peitschte der Mittelfeldspieler seine Teamkollegen von der Seitenlinie an. Und legt den Ehrgeiz auch im Urlaub nie ab. „Ich will meinen Körper immer noch fitter machen. Ich möchte so lange wie möglich professionell Fußball spielen. Und da gehört so eine Vorbereitung auf die Vorbereitung einfach dazu“, findet Holtby.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Holtby macht rund um Weihnachten eine Trainingspause

Doch zwischen den Feiertagen und dem anstehenden Weihnachtsfest will auch Holtby mal alle fünfe gerade sein lassen – auch wenn die ersten Laufpläne bereits erstellt sind. „Ich habe meine Familie in der Heimat lange nicht gesehen. Da werde ich es ein, zwei Tage mal ruhiger angehen lassen“, erklärte der KSV-Profi, schob aber auch direkt hinterher: „Aber dann werden wir auch vor Ort drei, vier Läufe machen müssen.“ Ganz ohne Sport geht es bei Holtby eben nicht.