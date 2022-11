﻿Holstein-Kiel-Profi Holtby schärft die KSV-Sinne vor dem WM-Endspurt

Für Holstein Kiel steht der Endspurt der Hinrunde auf dem Plan. In den kommenden sieben Tagen absolvieren die Störche gleich drei Spiele. Diese sind entscheidend für die Stimmung in der Winterpause, meint auch KSV-Routinier Lewis Holtby.

Kiel. Drei Spiele in sieben Tagen: Der Schlussspurt in diesem Kalenderjahr entscheidet über die Stimmung in der fast vierwöchigen WM-Pause bei Holstein Kiel. Den Auftakt macht die Begegnung an diesem Sonnabend beim Karlsruher SC (13 Uhr). Danach folgt eine englische Woche. Schon Dienstagabend treten die Störche beim FC St. Pauli an (18.30 Uhr), drei weitere Tage später wartet am Freitagabend Hannover 96 (18.30 Uhr). Bei KSV-Mittelfeldantreiber Lewis Holtby sind die Sinne deshalb geschärft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"Ich sehe die nächsten drei Spiele so ein bisschen wie eine K.o.-Phase. Diese letzten drei Spiele sind enorm wichtig. Die Saison wird sich in dieser Phase nicht entscheiden. Aber wir wollen vor der Pause das mannschaftliche Gefühl stärken", kündigte der 32-Jährige an, noch einmal alles in die Waagschale werfen zu wollen. Danach dürfen die Holstein-Profis fast vier Wochen lang Urlaub machen. Erst Mitte Dezember geht es mit dem Training in Projensdorf weiter.

Lewis Holtby fordert mehr Effizienz von Holstein Kiel

Einen Knackpunkt der vergangenen Wochen hat Holtby bereits ausgemacht – gerade mit dem Blick auf das mit 1:2 spät verlorene Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. „Am Ende geht es in der Zweiten Liga oftmals um Effizienz“, meint der Anführer im Mittelfeld und fügt an: „Wer in den Boxen effizienter ist, der wird weiter oben stehen. Man kann in dieser Liga 80 Prozent Ballbesitz haben, 34 Torschüsse und am Ende verliert man über einen Standard mit 0:1. Wir müssen uns diese Effizienz auch weiter erarbeiten und den Fokus daraufsetzen, zu Null zu spielen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor dem Anpfiff – Sonnabend, 13 Uhr So könnte der Karlsruher SC spielen: Gersbeck – S. Jung, M. Franke, Ambrosius, Heise – Breithaupt – Choi, Wanitzek – Nebel – Batmaz, Schleusener. Es fehlen: Gondorf (Gelb-Rot-Sperre), Jakob (Rückenprobleme), Jensen (Schultereckgelenksprenung). Gelbsperre droht: Ambrosius, Nebel (je 4). So könnte Holstein Kiel spielen: Schreiber – M. Schulz, Wahl, Si. Lorenz – Erras – Reese, Bartels, Holtby, Kirkeskov – Skrzybski – Wriedt. Es fehlen: T. Becker (Riss am Muskelsehnenübergang des linken Oberschenkels), Ignjovski (Innenbandverletzung), L. Wolf (Muskelfaserriss), Komenda (Aufbau nach Sehnenriss im Adduktorenbereich), Pichler (Überbein an der Ferse). Gelbsperre droht: – . Schiedsrichter: Dr. Max Burda (33/Berlin).

Das gelang den Störchen zuletzt beim 0:0 Anfang September beim SSV Jahn Regensburg. In allen folgenden Partien schluckte Holstein mindestens einen Gegentreffer. Mit 26 Gegentreffern stellt die KSV fast die schlechteste Defensive der Liga. Nur der 1. FC Magdeburg (28 Gegentreffer) musste öfter das Leder aus dem eigenen Netz fischen.

Trotz Kritik: Holtby lobt Entwicklung der letzten Wochen

Und dennoch lobt Holtby die positive Entwicklung, die die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp aus der Sicht des Routiniers in den vergangenen Wochen genommen hat. „Wir stehen aktuell genau da, was wir sportlich auf den Platz bringen – im oberen Tabellenmittelfeld. Dennoch denke ich, dass wir in den letzten vier, fünf Spielen eine gewisse Souveränität auf den Platz gebracht haben und erwachsener Fußball spielen. Das gilt es jetzt zu festigen, um so weiter kontinuierlich zu punkten“, gibt Holtby damit auch zeitgleich die Marschroute für die letzten drei Begegnungen in diesem Jahr vor – verbunden mit der Warnung vor der Stärke des kommenden Gegners. „Karlsruhe ist eine sehr fleißige Mannschaft, die zwar schlecht gestartet ist, sich dann aber gefangen hat. Mit dem Stadion und den Fans im Rücken bringt der KSC eine enorme Wucht mit“, schärft der 32-Jährige die Sinne.

Die letzten drei Spiele werden zum Gradmesser für Holstein Kiel

Und trotz des fest auf Karlsruhe gerichteten Blickes hadert Holtby auch noch Tage nach dem Spiel mit der Niederlage gegen Düsseldorf. "Wir würden natürlich mit noch breiterer Brust in das Spiel gehen Karlsruhe gehen, wenn wir zu Hause gegen Düsseldorf gepunktet hätten. Aber wir können die Niederlage gut einordnen", so der 32-Jährige.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Leistung und die Bereitschaft der gesamten Mannschaft haben gestimmt – gerade in der zweiten Halbzeit. Unser Ziel ist es ganz klar, uns mit einem Sieg weiter vom KSC abzusetzen.“ Für die Störche wäre das der erste Schritt in eine ruhige Winterpause. Mit dem positiven Nebeneffekt, den Abstand nach unten zu vergrößern und nach oben den Anschluss zu halten. Bleiben die Punkte in den letzten Saisonspielen allerdings aus, könnten es abseits der Energiekrise doch eher eine frostige Weihnachtspause an der Förde werden.