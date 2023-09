Nach seinen beiden Einsätzen bei der U 21-Nationalmannschaft kehrte Colin Kleine-Bekel mit einem Infekt nach Kiel zurück. Nun hofft der 20-Jährige auf einen Einsatz am kommenden Sonntag gegen Hertha BSC. Eine Garantie konnte der Verteidiger aber nicht geben.

Kiel. Bei der 1:5-Klatsche gegen den FC St. Pauli wurde Colin Kleine-Bekel schmerzlich in der defensiven Schaltzentrale von Holstein Kiel vermisst. Nach seiner Reise zur U 21-Nationalmannschaft und Spielen in Saarbrücken gegen die Ukraine (2:0) und in Pristina gegen den Kosovo (3:0), in dem Kleine-Bekel auch noch das dritte DFB-Tor serlbst erzielte, zog sich der Funkturm in der KSV-Abwehr einen Infekt zu. Ein Einsatz gegen die Kiezkicker war unmöglich. „Die ersten Tage ging es mir wirklich schlecht. Nun ist es schon deutlich besser“, sagte Kleine-Bekel am Mittwoch.