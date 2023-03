﻿Holstein-Kiel-Profi Holtby: „Abgänge sind Thema im Team“

Kiel. Neun Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, Platz neun in der Tabelle und die 40-Punkte-Marke vor Augen: Rein statistisch gesehen spielt Holstein Kiel bei allen Aufs und Abs eine ordentliche Saison in der Zweiten Liga und ist durchaus in der Lage, die selbst gesteckten Ziele (besser als Platz neun, Anm. d. Red.) zu erreichen. Doch im Spannungsfeld zwischen der Erwartungshaltung des eigenen Anhanges, teils ausbleibenden Ergebnissen im sportlichen Bereich, dem Auslaufen zahlreicher Verträge am Saisonende und dem so eingeleiteten großen Umbruch im Kader ist die Stimmung an der Förde angespannt.

Eine Anspannung, die inzwischen auch die Mannschaft erreicht hat. Vertragspoker, eine unsichere Kader-Struktur in der neuen Saison und der Abgang von Vereinsikonen wie Hauke Wahl, Fin Bartels, Fabian Reese und Alexander Mühling sorgen für Unruhe. Das weiß auch Mittelfeld-Routinier Lewis Holtby.

Holtby gesteht: Der Holstein-Kiel-Umbruch bewegt das Team

„Es ist schon mal ein Thema in der Mannschaft, gerade weil einige etablierte Spieler am Saisonende den Verein verlassen“, sagt der 32-Jährige, der noch bis Sommer 2024 bei der KSV unter Vertrag steht. „Wir sitzen jetzt nicht in der Kabine und lassen den Kopf hängen, aber unterbewusst wird man vielleicht etwas wehmütig, weil wir in dieser Konstellation nur noch ein paar Spiele gemeinsam bestreiten werden.“

Zwar betont auch Holtby, dass das Kommen und Gehen von Spielern im Profi-Bereich „ein normaler Prozess“ sei und auch die „Chance für eine Entwicklung“ anderer Spieler biete, dennoch erklärt der Mittelfeld-Mann: „Aber dadurch fehlen dem ein oder anderen unterbewusst vielleicht auch mal ein paar Prozentpunkte.“ All das lässt den 32-Jährigen zu der Erkenntnis kommen: „Man könnte sagen, dass die Mannschaft nicht im Stande ist, Konstanz in die eigene Leistung zu bekommen. Es fehlt hier und da immer ein bisschen die letzte Konsequenz.“

Holtby sieht teils hohe Erwartungshaltung als Teil des Problems

Die letzte Konsequenz, sie ist bei den Störchen seit Saisonbeginn das Thema Nummer eins. Befeuert wurde die Diskussion zusätzlich durch späte Niederlagen wie kürzlich gegen Jahn Regensburg (1:2) oder den späten Gegentreffer zum 1:1-Ausgleich beim SV Sandhausen. Spiele, in denen die KSV wichtige Punkte liegen ließ. Punkte, die die Störche hätten in der Tabelle klettern lassen können. Für Holtby ist allerdings auch genau diese Erwartungshaltung, weiter oben mitzuspielen, Teil des Problems in der aktuellen Situation. „Man darf nicht vergessen, dass der Verein noch im Aufbau ist. Es wurden nicht für zig Millionen Euro Spieler geholt und das Ziel ausgegeben, dass wir aufsteigen sollen“, mahnt er. „Für die aktuellen Rahmenbedingungen macht es der Verein Jahr für Jahr sehr gut.“

Rapp hofft auf „großen Schritt“ – Holtby fordert mehr Feuer

Umso wichtiger scheint für die Störche das Heimspiel am kommenden Sonntag gegen Arminia Bielefeld (13.30 Uhr, Holstein Kiel im Liveticker auf KN-online), um auch die Wogen beim aktuell enttäuschten eigenen Anhang zu glätten. Ein Heimsieg würde den Störchen zudem nicht nur weiteren Abstand zu den Abstiegsplätzen verschaffen, sondern ließe die KSV erstmals seit Mitte Februar (3:2 bei Eintracht Braunschweig, Anm. d. Red.) wieder dreifach punkten.

„Wir haben sowohl beim 2:4 im Hinspiel als auch bei der Testspielniederlage im Trainingslager gezeigt, welche Möglichkeiten sie uns bieten und wie wir sie gut bespielen können. Jetzt wird’s mal Zeit, dass wir gegen sie gewinnen“, sagt Trainer Marcel Rapp, der vor allem im ersten Duell mit dem DSC in dieser Saison eine schier unfassbare Zahl an verpassten Torgelegenheiten (31 Torschüsse) notieren musste.

Man könne gegen die Arminia nun „einen ganz großen Schritt“ in die richtige Richtung machen, so der KSV-Coach. Und Holtby ergänzt: „Bielefeld wird brennen am Sonntag. Wir müssen dagegenhalten und genauso brennen. Und dazu spielerisch überzeugen und unsere Chancen konsequenter nutzen.“ Ein ähnliches Feuer, wie es Holstein Kiel beim 0:0 gegen den Hamburger SV vor der Länderspielpause entwickelte. Der Stimmung im Storchen-Nest würde es jedenfalls guttun.