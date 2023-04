﻿Holstein-Kiel-Profi Philipp Sander träumt von der Ersten Liga

Kiel. Wenn Philipp Sander über sich, seine Karriere und die vergangenen Wochen spricht, merkt man dem 25-jährigen Mittelfeldspieler von Holstein Kiel das neu gewonnene Selbstvertrauen an. Der gebürtige Rostocker gehört zu den positiven Aspekten der aktuellen Spielzeit bei den Störchen. Sander hat sich bei der KSV unter Trainer Marcel Rapp im Saisonverlauf in die Startelf gearbeitet.

Hatte er vor der WM-Pause einen Status als Rotationsspieler, der mal von Beginn an spielte, mal nicht berücksichtigt wurde, biss sich Sander in der Folge im Mittelfeld fest. Der Schlüssel dafür war aber nicht nur hartes Training, wie Sander sagt. „Ich war mir meiner Qualitäten schon immer bewusst, aber um gewisse Erfahrungen zu sammeln, brauchte ich einfach Spielzeit“, erklärt er. „Das ist wichtig, um auch die richtigen Entscheidungen auf dem Platz zu treffen.“

Philipp Sander: „Noch viel Potenzial nach oben“

Trotz der guten eigenen Entwicklung bleibt Sander bescheiden und cool. Sein kühler Kopf hilft dem Mittelfeldspieler auch auf dem Platz. Er wirkt völlig ausgeglichen, spricht ruhig über sich und seine sportlichen Schritte nach oben bei der KSV. Immerhin sagt man ihm die beste Entwicklung aller Holstein-Profis in dieser Saison nach. „Mit der Spielzeit, die ich bekommen habe, habe ich große Schritte in die richtige Richtung gemacht“, sagt Sander selbst. Aber: „Ich sehe dennoch noch sehr viel Potenzial nach oben.“

Sander will immer mitmischen, seinen Teamkollegen helfen. Umso mehr wurmte es ihn, am vergangenen Wochenende bei der 0:3-Niederlage beim 1. FC Heidenheim nur zuschauen zu können. Der 25-Jährige fehlte gelbgesperrt. „Mir hat es keinen Spaß gemacht, von außen zuzusehen“, sagt er. „Ich habe das Spiel dennoch komplett verfolgt und versucht, Schlüsse für die Zukunft daraus zu ziehen.“

Sander betont KSV-Stärke vor Duell mit Darmstadt 98

Vom heimischen Sofa aus analysierte Sander: „Am vergangenen Wochenende hat uns die Konsequenz gefehlt, um etwas Zählbares mitzunehmen. Die Abgezocktheit von Heidenheim ist in der Rückrunde nochmal deutlich größer geworden als in der Hinserie.“ Insgesamt seien die Gastgeber verdient als Sieger vom Platz gegangen. „Wir hatten viel Ballbesitz, haben aber keine Torgefahr erzeugt. Zwischen den Strafräumen haben wir ein gutes Spiel aufgezogen, Heidenheim aber nicht entscheidend wehgetan. Sie fühlten sich nach der frühen Führung pudelwohl und haben leidenschaftlich verteidigt. Da war es für uns schwer, einen Fuß in die Tür zu bekommen.“

Und dennoch betont er gerade mit Blick auf den kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Liveticker bei KN-online), wenn die Störche Spitzenreiter Darmstadt 98 empfangen: „Wenn wir am Wochenende 100 Prozent auf den Platz bringen, dann brauchen wir uns in dieser Liga vor niemandem verstecken. Das haben wir diese Saison schon bewiesen. Ich bin guten Mutes, dass wir noch den einen oder anderen Punkt holen werden.“

„Ich möchte irgendwann in einer Ersten Liga spielen“

Parallel dazu will Sander weiter an seinem ganz persönlichen Traum arbeiten. „Ich möchte irgendwann einmal in einer Ersten Liga spielen. Ob das in Deutschland oder im Ausland ist, wird sich zeigen“, sagt er und ordnet das sofort wieder ein. „Ich weiß aber auch, dass ich mich noch eine lange Zeit beweisen muss, bis es zu diesem Moment kommt. In erster Linie ist für mich nun aber wichtig, dass ich gesund bleibe.“