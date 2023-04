﻿Holstein Kiel: Rapp fordert „heißes Herz und kühlen Verstand“ in Rostock

Kiel. Holstein Kiel hat für das Duell am kommenden Sonntag beim abstiegsbedrohten FC Hansa Rostock (13.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) ein klares Ziel vor Augen. „Unser Auftrag in Rostock ist es, mit drei Punkten nach Hause zu fahren“, sagte KSV-Trainer Marcel Rapp auf der Pressekonferenz vor dem Ostsee-Derby. Bis auf Benedikt Pichler sind keine neuen Verletzten unter der Woche dazugekommen. Rapp kann nach sechs Spielen ohne Sieg in Rostock somit aus dem Vollen schöpfen. Pichler zog sich in der Begegnung gegen Arminia Bielefeld (2:3) nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung einen leichten Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Rapp: „An den beiden kommenden Spieltagen steht er uns wahrscheinlich aber nicht zur Verfügung.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Marcel Rapp lobt positive Energie im Training

Beim heimschwächsten Team der Zweiten Liga wollen die Störche ein anderes Gesicht zeigen als in den vorherigen Wochen. Den ersten Schritt machten die Rapp-Schützlinge bereits beim öffentlichen Training am Mittwoch. Lautstark feuerten sich die Spieler gegenseitig an, eine Energie war in der Einheit zu spüren. Das freut auch Rapp. „Es ist wichtig in so einer Situation, viel zu sprechen. Das Training am Mittwoch war tatsächlich so, dass die Jungs die Energie ausleben konnten. Natürlich machen solche Einheiten auch etwas mit den Jungs“, bestand der KSV-Coach und fügte an: „Die schenken nichts ab. Die Jungs haben eine Reaktion gezeigt, wollen es besser machen. Mit der Einheit am Mittwoch haben wir den Grundstein für ein gutes Spiel am Sonntag gelegt.“

Holstein Kiel will doppelte Negativ-Serie brechen

Mit nur neun Punkten aus neun Spielen in der Rückrunde bewegen sich die Störche auf Rang zehn zwar noch acht Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz, dennoch weist der Trend bei der KSV deutlich ins Negative. Dessen ist sich Rapp bewusst, meint aber: „Wir haben eine besondere Situation. Die Jungs sind auch besonders angespitzt. Man kann nicht erwarten, dass jede Trainingseinheit im Jahr so abläuft. Die Jungs wollen gegen die negative Serie gegenangehen, und das erachte ich als sehr positiv.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gegen die Kogge erwartet Rapp eine „körperlich starke Mannschaft“, die „viele Zweikämpfe“ führt und den Ball auch mal „lang nach vorne schlägt“. „Wir müssen diese Duelle annehmen“, so die Forderung des 43-Jährigen. „Dafür brauchen wir ein heißes Herz und einen kühlen Verstand“, ergänzte Rapp, der zeitgleich auch die Sieglosserie gegen Rostock in der Zweiten Liga brechen möchte.