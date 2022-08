﻿Holstein Kiel: „Riese“ Erras greift neu an

In Magdeburg feierte Holstein-Kapitän Hauke Wahl (links) sein Comeback und Patrick Erras seinen Platz in der Startelf.

Patrick Erras steht für die Qualität in der Breite des Kaders beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Beim ersten Saisonsieg der KSV in Magdeburg avancierte der 27-Jährige vom Auslaufmodell zum Deckungs-Anker. Im Heimspiel am Sonnabend (13 Uhr/Liveticker auf KN-online) gegen Schlusslicht Braunschweig will der Defensiv-Allrounder mit den Störchen nachlegen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket