﻿Holstein Kiel: Robin Himmelmann angeschlagen – Ligadebüt für Timon Weiner?

Kiel. Nach drei 0:3-Niederlagen in Folge steht für Holstein Kiel am Sonnabend gegen den Karlsruher SC (Anpfiff 13 Uhr, Liveticker auf KN-online) das vorletzte Heimspiel an. „Wir haben ergebnistechnisch einiges gutzumachen“, weiß auch KSV-Trainer Marcel Rapp. Ausgerechnet im Saisonendspurt drohen aber Ausfälle auf mehreren Schlüsselpositionen.

Definitiv fehlen wird Stürmer Hólmbert Fridjónsson. Der Isländer zog sich bei der 0:3-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Immerhin meldete sich auf der Stürmerposition Benedikt Pichler in dieser Woche auf dem Trainingsplatz zurück. Ob der Österreicher bereits eine Option für das KSC-Spiel ist, konnte Marcel Rapp am Donnerstagvormittag noch nicht sagen.

Fragezeichen hinter Arp, Erras, Reese, Komenda, Skrzybski und Himmelmann

Fraglich scheint auch der Einsatz von Fiete Arp, der in dieser Woche im Training umknickte. Dazu kommen mit Patrick Erras, Marco Komenda, Fabian Reese und Steven Skrzybski Spieler, die sich in dieser Woche mit einem grippalen Infekt rumplagten. Auch Robin Himmelmann musste bislang krank pausieren. Ein Ausfall des zuletzt gesetzten Torhüters könnte das Ligadebüt für Timon Weiner bedeuten. Dies hatte Marcel Rapp bereits in Aussicht gestellt. „Grundsätzlich hätte sich auch Timon durch seine Leistungen im Training in den vergangenen Wochen und Monaten ohne Frage einen Einsatz bei den Profis verdient“, so der Störche-Coach in der vergangenen Woche. Allerdings hat auch der ehemalige Stammtorhüter Thomas Dähne, der nach seiner Verletzung nur in der U 23 der Störche, um die es in der Regionalliga Nord nun wieder besser bestellt ist als noch vor wenigen Wochen, zum Einsatz kam, seine Ansprüche bereits angemeldet.

Auf den Positionen außerhalb des Tores machte die lange Verletztenliste die Vorbereitung auf das KSC-Spiel schwieriger. Eine Situation, die Marcel Rapp in der Corona-Zeit kennengelernt hat. „Damit muss man immer rechnen als Trainer. Aber natürlich ist es nicht optimal, eine Trainingswoche ohne sieben oder acht Spieler zu gestalten“, sagt Rapp, „es ist aber nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Wir wissen damit umzugehen und werden trotzdem gut vorbereitet sein.“

Alles entscheidend sei es, das Trainingsniveau hochzuhalten, so der Holstein-Trainer. „Das nehmen die Jungs mit ins Spiel“, erklärte Rapp und betonte nochmals, dass er nicht den Eindruck hat, dass die Mannschaft die Saison bereits abgehakt habe. Dies sei, so der 44-Jährige, eine Unterstellung. Der Störche-Coach ergänzte aber: „Mit den Ergebnissen sind wir natürlich auch nicht zufrieden.“