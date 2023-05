﻿Holstein Kiel: Schwede Carl Johansson kommt aus dänischer Superliga

Holstein Kiel kann sich über den nächsten Neuzugang freuen: Carl Johansson wechselt aus der dänischen Superliga zu den Störchen. Darum wäre der Innenverteidiger ein guter Ersatz.

Kiel. Mit Innenverteidiger Carl Johansson hat Holstein Kiel am Mittwoch den nächsten Sommertransfer bekanntgegeben. Der 28-jährige Rechtsfuß ist aktuell vom schwedischen Erstligisten IFK Göteborg an den dänischen Verein Randers FC ausgeliehen. Nach den Abgängen in der Innenverteidigung von Kapitän Hauke Wahl, Stefan Thesker und Simon Lorenz bestand auf dieser Position bei den Störchen Handlungsbedarf – nun konnte Ersatz präsentiert werden. Johansson erhält einen Vertrag über drei Jahre bis zum 30. Juni 2026.