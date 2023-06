﻿Holstein Kiel startet in die Vorbereitung – noch ohne Shuto Machino

Kiel. Die Mannschaft von Holstein Kiel ist in die Vorbereitung auf die Saison 2023/24 gestartet. Nachdem kurz zuvor noch ein kräftiger Gewitterschauer über dem Trainingsgelände in Projensdorf niedergegangen war, versammelten sich rund 100 „Kiebitze“ am Platz und nutzten die Chance, einen ersten Blick auf das neue Team zu werfen. Auch für Trainer Marcel Rapp war es nach dem großen Umbruch im Kader die erste Einheit mit viel Englisch und motivierten Spielern. Der Übungsleiter der Störche zeigte sich mit dem intensiven Start zufrieden. „Es hat sich gut angefühlt, wieder auf dem Platz zu sein. Sowohl die Spieler als auch wir Trainer haben Bock darauf gehabt, dass es wieder losgeht. Wir haben ja auch schon ein paar Tage im Büro gesessen, aber jetzt fühlt es sich wie der richtige Start an“, so Rapp.

Insgesamt betraten 23 Feldspieler und drei Torhüter den Rasen. Abseits des Platzes stand Marcel Benger „in zivil“, Leihtorhüter Tim Schreiber fehlte komplett. Beide sind laut Trainer „freigestellt gewesen, um Gespräche führen zu können“. Damit dürfte ein Abschied der beiden unmittelbar bevorstehen, zumal Holstein Kiel auf der Schreiber-Position mit Marcel Engelhardt rechtzeitig zum ersten Training einen neuen Mann präsentierte. So gab es insgesamt sieben neue Gesichter bei den Störchen zu bestaunen, plus die Leihrückkehrer Nico Carrera (vom FSV Zwickau) und Joshau Mees (Jahn Regensburg).

Marcel Rapp: „Ich habe alle mit dem richtigen Namen angesprochen“

„Ich habe alle mit dem richtigen Namen angesprochen, da bin ich sehr glücklich drüber“, scherzte Holstein-Coach Rapp über das selbst „eingebrockte Schicksal“. „Wir haben uns für den Weg des Umbruchs entschieden und stehen auch dahinter. Jetzt gilt es, die Neuen zu integrieren, sowohl menschlich, als auch inhaltlich, wie wir Fußball spielen wollen“, umriss Rapp knapp die Aufgaben für die nächsten Wochen. „Man darf die Spieler aber auch nicht überfrachten, weil jeder von ihnen eine Vorgeschichte hat. Man muss das richtige Maß finden. Auch heute haben wir schon ein paar Inhalte transportiert, parallel dazu läuft natürlich immer das Athletische“, so der Holstein-Coach.

Bis zum Trainingslager in Österreich noch Neuzugänge

Zu den „Neuen“ bei Holstein Kiel zählen neben Torhüter Engelhardt der schwedische Innenverteidiger Carl Johansson, Linksaußen „Chance“ Simakala, Defensivmann Marko Ivezić, Mittelfeldspieler Nicolai Remberg, der Rechtsverteidiger Lasse Rosenboom und Linksaußen Aurel Wagbe. Bisher – denn laut Trainer Rapp wird es bis zum Trainingslager (9. bis 17 Juli im österreichischen Ötz) noch Veränderungen geben.

Die Neuzugänge von Holstein Kiel: Oben v.li.: Marcel Engelhardt, Carl Johansson, „Chance“ Simakala, Trainer Marcel Rapp, Marko Ivezic, unten v.li.: Nicolai Remberg, Lasse Rosenboom, Aurel Wagbe. © Quelle: Uwe Paesler

„Grundsätzlich bin ich mit dem Kader schon einmal zufrieden“, so der Störche-Coach, „aber in den nächsten Tagen wird sicherlich noch etwas passieren.“ Laut KSV-Sportchef Uwe Stöver soll noch mindestens ein Linksverteidiger verpflichtet werden. Zudem wird nach Informationen von KN-online auch der Transfer mit dem japanischen Nationalspieler Shuto Machino finalisiert. Einige der anwesenden Störche-Fans hätten schon gerne am Montag ein Bild mit dem 23-jährigen Japaner erhascht.

Marko Ivezić erster Kontakt mit Holstein Kiel erst Ende Mai

Schon voll mit dabei war der junge Marko Ivezić, auf den neben der Integration ins Team noch eine ganz andere wichtige Aufgabe wartet: die Suche nach einer Unterkunft. „Ich bin zwar erst ein paar Tage hier, mein erster Eindruck von der Stadt ist aber, dass sie sehr schön ist. Eine Wohnung habe ich derzeit noch nicht, aber das wird sich hoffentlich schon in den nächsten Tagen ändern“, so Ivezić. Dass seine berufliche Zukunft an der Förde liegen würde, stand vor einem Monat noch gar nicht fest. „Der erste Kontakt zwischen mir und Holstein Kiel war Ende Mai, als mich Trainer Marcel Rapp und der Sportchef Uwe Stöver kontaktiert haben. Ich war durchaus überrascht, fühlte mich aber geehrt. Kurze Zeit später wurde bereits der Vertrag gemacht“, so der 21-Jährige, „nun bin ich glücklich hier zu sein.“

Bereits am Mittwoch steht für Ivezić und den Rest des Teams beim Hamburger Landesligisten SSV Rantzau der erste kleine Test an (Anpfiff 18 Uhr), ehe am Sonnabend beim SC Weiche Flensburg 08 (Regionalliga Nord) ein ungleich härteres Kaliber auf Holstein Kiel wartet (Anpfiff auch hier 18 Uhr).

