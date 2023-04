﻿Holstein Kiel: 2:1-Sieg bringt positive Erkenntnisse für die kommende Saison

Holstein Kiel hat beim 2:1-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg die 40-Punkte-Marke geknackt. Respekt hat sich das Team von KSV-Trainer Marcel Rapp vor allem für die geschlossene Mannschaftsleistung verdient. Ein positives Signal für die kommende Saison. Ein Kommentar.

Kiel. In den vergangenen Wochen wurde Holstein Kiel häufiger zurecht kritisiert – an diesem Sonnabend hat sich das Team von Marcel Rapp ein Lob verdient. Nicht weil der 1. FC Nürnberg mit 2:1 besiegt wurde und auch nicht, weil durch den zweiten Heimsieg des Jahres die 40-Punkte-Marke geknackt wurde, sondern weil sich die Mannschaft von Minute eins an als eine geschlossenene Einheit auf dem Platz präsentierte. „Der Spirit hat gestimmt“, fasste es Mannschaftskapitän Hauke Wahl nach Schlusspfiff zusammen.