﻿Holstein Kiel: Skrzybski „Man of the Match“ - Stimmen Sie ab!

Seit Beginn der Vorbereitung ist Steffen Weinhold ältestes Zebra in der Herde des THW Kiel. Der Vertrag des 36-jährigen Linkshänders läuft in einem Jahr aus. Und danach? Alles offen. Der Familienvater fühlt sich wohl in Kiel, fühlt sich fit, bereit. Ein Karriereende ist kein Thema.