﻿So verliefen die ersten 24 Stunden für Shuto Machino an der Förde

Kiel. Das Mannschaftsbild von Holstein Kiel für die Saison 2023/24 ist im Kasten, und rechtzeitig zum Fototermin am Mittwoch hatte es auch Neuzugang Shuto Machino aus Japan an die Förde geschafft. Über die Sozialen Medien gab es bereits am Vortag eine Botschaft von Shuto Machino an die Fans der KSV. „Hi, ich heiße Shuto. Ich komme aus Japan. Ich bin Stürmer. Kiel Ahoi!“, so die ersten Worte des japanischen Stürmers – auf Deutsch wohlgemerkt.

Am Dienstagabend war der Flieger aus München mit Machino an Bord um 19.42 Uhr mit leichter Verspätung in Hamburg angekommen. Es war die finale Etappe einer langen Reise. Noch am Sonntag, um 12 Uhr Ortszeit war der Stürmer zum letzten Mal für Shonan Bellmare aufgelaufen. Beim Spitzreiter der J-League, den Yokohama F. Marinos, hatte der 23-Jährige bei der 1:4-Niederlage den „Ehrentreffer“ per Elfmeter erzielt. Es war der neunte Saisontreffer, mit dem sich Machino von seinen Fans verabschiedete.

Shuto Machino nimmt Trikot schon am Flughafen entgegen

Danach hieß es Sachen packen für den Umzug ins fast 9000 Kilometer Luftlinie entfernte Kiel. Mit dabei im Gepäck: ein Reiskocher, sicher eingepackt in Luftpolsterfolie. Das Utensil, das in keinem japanischen Haushalt fehlen darf, schaffte es genau wie sein Besitzer unbeschadet nach Norddeutschland.

Nach dem ersten Foto mit dem neuen, blauen Trikot (Rückennummer 13) ging es für „Machi“ weiter nach Kiel. Dort wurde der Japaner zunächst im Hotel Birke in Hasseldieksdamm untergebracht. Bevor der erste kurze Tag in Deutschland geschafft war, wurden noch die ersten Bilder für Instagram und Tiktok eingefangen.

Medizincheck bei Holstein Kiel am Mittwochvormittag

Am Mittwochvormittag stand dann der Medizincheck für Shuto Machino an. Anschließend, um 12.30 Uhr ging es für den Japaner zum ersten Mal zum Citti-Fußball-Park in Projensdorf. Dort wurde der neue Stürmer von Störche-Sportchef Uwe Stöver der Mannschaft vorgestellt, die gerade die ihre Trainingseinheit absolvierte. Nach dem Kennenlernen der Mitspieler wurde Machino über die gesamte Anlage geführt. Im Anschluss daran ging es mit dem gemeinsamen Mittagessen weiter – zu Ehren des Neuzugangs stand Asiatisch auf dem Speiseplan.

Scherze mit Chance Simakala und Marvin Schulz per Zeichensprache

Um 15 Uhr wurden das offizielle Mannschaftsbild sowie die Einzelporträts der Spieler fotografiert. Bei der Kommunikation mit den Mitspielern machte die Sprachbarriere noch einige Probleme, trotzdem wurde bereits ein wenig mit den neuen Mitspielern Marvin Schulz und „Chance“ Simakala herumgescherzt. Mithilfe der Hände klappte das auch schon ganz gut.

Zwei Neuzugänge unter sich: Chance Simakala (li.) und Shuto Machino unterhalten sich trotz Sprachbarriere. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Bei der Eingewöhnung von Mashino soll auch Masahiro Fujiwara helfen, der in der vergangenen Woche für das Regionalliga-Team der Störche verpflichtet wurde. Der 22-jährige Fujiwara kam 2019 aus Japan zur U 19 von Fortuna Köln und spricht dank eines Sprachkurses fließend Deutsch. Da „Masa“ dolmetschen wird, befindet er sich nicht mit seinen Teamkameraden von der U 23 der KSV im Trainingslager in Kanada, sondern wird gemeinsam mit Shuto Machino am Sonntag ins Trainingslager nach Oetz in Österreich fliegen. Somit wird der vom Oberligisten FC Hennef 05 gekommene Japaner für die nächsten Wochen auch zum Profiteam gehören. Aufgabe: Die Anweisungen des Trainers an Shuto Machino weitergeben.

Bevor der japanische Nationalspieler mit den Störchen in die Vorbereitung startet, stehen am Donnerstag zunächst noch die unausweichlichen Behördengänge an. Am Nachmittag soll sich Shuto Machino dann zum ersten Mal auf dem Trainingsplatz bewegen. Zunächst steht aber nur eine individuelle Einheit mit Athletiktrainer Timm Sörensen an.

KN