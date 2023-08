Holstein Kiel: Spiel mir das Lied vom Pokalsieg

Kiel. Moin, liebe Leserinnen und Leser,

„Der letzte Cowboy kommt aus Gütersloh und sucht die Freiheit irgendwo“, sang der Musiker und Schriftsteller Thommie Bayer Ende der 1970er-Jahre. Sicher als Hommage an die liebenswerte Provinz zu verstehen – und genau dort wartet der nächste Gegner von Holstein Kiel. Denn nach der Liga ist vor dem DFB-Pokal.

Im Vorwege des Duells mit dem FC Gütersloh (Anpfiff 15.30 Uhr im Liveticker auf KN-online) hat die KSV mit zwei Siegen zum Auftakt (1:0 bei Eintracht Braunschweig, 2:1 gegen Greuther Fürth) für eine Menge positive Stimmung gesorgt. So geht es mit Rückenwind zu den Ostwestfalen, die sich in der Woche mit 32:0 im Westfalenpokal gegen den 1. FC Kaan-Marienborn (seit dieser Saison Kreisliga C) warmgeschossen haben. Was das über die tatsächliche Stärke des Regionalligisten FCG aussagt, ist eher unklar.

„Störche-Häuptling“ Marcel Rapp geht die Partie auf jeden Fall wie ein Spiel in der Zweiten Liga an. Die Herausforderung für die favorisierten Störche sieht der Coach eher auf mentaler Ebene.

Aus diesem Grund erteilte der KSV-Coach einer großen Personal-Rotation auch eine Absage. Trotzdem können sich einige Spieler, die zuletzt nur auf der Bank saßen oder gar nicht im Kader standen, Hoffnung auf eine Pokal-Nominierung machen. Ob Lewis Holtby von der Bank kommen oder zur Startelf gehören wird, steht noch nicht fest. Zuletzt sorgte der Mittelfeld-Routinier als Joker dafür, dass Holstein Kiel den perfekten Sechs-Punkte-Start in die Zweite Liga feiern durfte.

Trotzdem will der 32-Jährige irgendwann auch wieder in der Startelf stehen. Dort fand sich gegen Greuther Fürth nach dem Ausfall von Abwehrchef Carl Johansson auch Marco Komenda wieder. Der Innenverteidiger musste in den vergangenen Spielzeiten selbst lange Leidenszeiten überstehen. Für die anstehende Partie im DFB-Pokal bringt der 26-Jährige einen Vorteil mit.

Besonderes Lob hält Komenda übrigens für seinen 20-jährigen Nebenmann Colin Kleine-Bekel bereit. „Bei Colin ist es so, dass er schon vergangene Saison ein paar Mal bei uns trainiert hat. Da hat man schon gesehen, dass er von allen jungen Spielern schon am weitesten war“, so Komenda. Tatsächlich machten die Youngster bei Holstein Kiel einen hervorragenden Eindruck, egal ob Kleine-Bekel, Marko Ivezic, Tom Rothe oder auch Jonas Sterner. Nur öffentlich reden durfte darüber keiner von ihnen.

Über mehr Kommunikation würde sich nach eigener Aussage auch die Fanszene der KSV freuen, die aktuell gegen die Vereinsoberen protestiert. Die Wurzeln des Konflikts gehen tatsächlich zurück bis ins Jahr 2006. Vielleicht braucht es nicht noch einmal 17 Jahre, um ihn zu lösen und die Friedenspfeife zu rauchen.

Am Sonnabend liegt der Fokus auf jeden Fall erst einmal auf dem sportlichen Geschehen – irgendwo in Gütersloh. Bis dahin: Adiós Muchachos!

Herzlichst,

Matthias Hermann, Holstein-Reporter





Zitat der Woche

„Der Trainer hat gesagt: ,Chance, mach dein Ding’“ "Chance" Simakala, der die Anweisung von Marcel Rapp bei seiner Einwechselung gegen Greuther Fürth perfekt umsetzte.

Bild der Woche

Internationaler Jubel: Lewis Holtby (links) freut sich gemeinsam mit Tom Rothe, Benedikt Pichler und Torschütze Shuto Machino als "japanischer Ninja". © Quelle: Pat Scheidemann





Lesenswerte Artikel in dieser Woche

