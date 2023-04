﻿Holstein-Kiel-Sportchef Stöver fordert: „Müssen den Kopf ausschalten!“

Kiel. Bei Holstein Kiel hat sich die Unsicherheit eingeschlichen. Zwar ist der Vorsprung zum Relegationsplatz 16 mit acht Punkten derselbe wie zu Beginn der Winterpause – doch vor einem Monat waren es zwölf, seitdem zeigt der Trend deutlich nach unten. Mit nur acht Punkten aus den neun bisherigen Rückrundenspielen droht die KSV, unten reinzurutschen. Das weiß auch KSV-Sportchef Uwe Stöver, der nach der 2:3-Niederlage gegen Arminia Bielefeld sagte: „Wir haben intern für uns die Situation mehr als erkannt.“

„Es ist ein Prozess gewesen, der sich auch durch das Spiel gegen Bielefeld fortgesetzt hat. Wir müssen das Bewusstsein bei den Spielern wecken, in die Köpfe kommen. Das gilt im Speziellen für unser defensives Verhalten und die Arbeit gegen den Ball“, sagte der Sportchef weiter. Verlieren am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, Holstein Kiel im Liveticker bei KN-online) bei Hansa Rostock? Verboten! Sonst wird es langsam eng.

KSV-Sportchef Uwe Stöver erinnert sich an FSV Frankfurt zurück

Stöver mahnt: „Im Spiel gegen Rostock wird es aufgrund der sportlichen Lage darauf ankommen, wer seine Nerven besser im Griff hat und wer die Dinge, die von Wichtigkeit sind, besser umsetzt. Wir müssen uns darauf einstellen und fokussieren. Wir müssen unsere Leistung abrufen.“ Der 55-Jährige fordert die Mannschaft auf: „Am besten schalten wir unseren Kopf aus. Wenn man keine Ergebnisse erzielt, wird nachgedacht. Nachdenken hilft uns aber nicht, wenn wir Spiele gewinnen wollen.“

Stöver weiß, wovon er redet. In der Saison 2010/11 war der 56-Jährige Geschäftsführer Sport beim FSV Frankfurt – in einer ähnlichen Lage. Stöver erinnert sich: „Ich habe in meiner Karriere schon einiges erlebt. Beim FSV Frankfurt hatten wir mal die Situation, dass wir nach 26 Spieltagen 34 Punkte hatten und zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz – nach sieben Spieltagen war der Vorsprung aufgebraucht. Solche Erfahrungen gebe ich natürlich an die Mannschaft weiter. Meine Botschaft lautet: Wir müssen hellwach sein!“ Von den letzten 16 Saisonspielen gewann Frankfurt damals nur eines.

45-Tage-Durststrecke soll gegen Hansa Rostock enden

Die Sinne schärfen und die Bedeutung der aktuellen Situation den Spielern ins Gedächtnis rufen: Da will Stöver ansetzen. Um dann mit drei Punkten am kommenden Sonntag die seit 45 Tagen andauernde Sieglos-Serie endlich ad acta zu legen.

Mit dem FSV Frankfurt hielt Stöver am Saisonende 2011 übrigens die Klasse.