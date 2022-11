﻿Holstein-Kiel-Sportchef Stöver: „Haben vier bis fünf Punkte zu wenig“

Kiel. Während sich die Spieler von Holstein Kiel nach dem 1:1-Remis gegen Hannover 96 seit Dienstagmittag im Urlaub befinden, geht die Arbeit für KSV-Sportchef Uwe Stöver weiter. 15 Verträge von Holstein-Profis laufen am Saisonende aus. Erste Gespräche führt der 55-Jährige schon seit einigen Wochen. In der WM-Pause sollen diese weitergehen. "Es sind viele Gespräche, ein langer Prozess. Wir sind an den Themen dran und jeder Spieler weiß Bescheid, wie wir verfahren wollen", sagte Stöver nach dem Heimspiel gegen die Niedersachsen. Neuzugänge sind aufgrund der Rückkehr der derzeit verletzten Timo Becker, Marco Komenda und Benedikt Pichler nicht geplant. Eher will die KSV noch einen oder zwei Akteure abgeben, beispielsweise per Leihgeschäft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stöver: „Unterm Strich ist Fußball eine Qualitätsfrage“

Kritisch geht Stöver mit der Hinrunde der Störche ins Gericht. Zwar liegt die KSV mit 25 Punkten und Platz acht innerhalb der Zielvorstellung (besser als Platz neun), dennoch sagt Holsteins Geschäftsführer Sport: „Aus meiner Sicht sollte man nie mit einer erreichten Leistung zufrieden sein. Es war sicherlich so, dass wir den einen oder anderen Punkt mehr hätten mitnehmen können und vielleicht sogar müssen. Dementsprechend haben wir vier bis fünf Punkte zu wenig.“

Besonders die vielen Unentschieden in der Hinrunde hat Stöver als Problem ausgemacht. „Grundsätzlich ist alles eine Frage der Qualität. Wir haben Spiele gehabt, wo wir die entsprechenden Zeichen hätten setzen können. Das gilt für die Heimspiele gegen Rostock und Kaiserslautern, oder auch für das Auswärtsspiel bei St. Pauli. Insgesamt haben wir mehr liegen lassen, als wir Dinge geschenkt bekommen haben. Unter dem Strich ist im Fußball alles eine Qualitätsfrage“, sagte der 55-Jährige.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fehlende Konsequenz als Ansporn für die Rückrunde

Auch deshalb habe Holstein nicht gegen die besten Teams der Liga gewinnen können. „Wenn man gegen die Top-Teams dieser Liga bestehen will, dann muss man im entscheidenden Moment da sein“, so Stöver und fügte an: „Diese Konsequenz, in Führung zu gehen und dann den entscheidenden Punch zu setzen, haben wir teilweise geschafft, teilweise aber auch nicht. Daran müssen wir entschlossener arbeiten. Wir sind im Rahmen der Zielsetzung, aber es wäre auch mehr drin gewesen. Das sollte unser aller Ansporn für die Rückrunde geben.“

Lesen Sie auch

Gepaart mit der gerade zu Saisonstart oft fehlenden Konstanz über mehrere Wochen hinweg spiegelt der aktuelle Tabellenplatz die Leistungen der KSV wider. Stöver weiß: „Konstanz ist das große Thema in dieser Liga. Wenn man eine schlechte Phase hat, muss man diese so kurz wie möglich halten. Und die Teams, die diese Phase kurzhalten können, steigen am Ende auf.“ Für die Störche wäre das derzeit sicher ein zu hoch gestecktes Ziel. Stövers Erfolgshunger zeigt aber auch, dass für die KSV noch einiges drin sein könnte in dieser Saison.