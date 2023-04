﻿Holstein Kiel: Sportchef Uwe Stöver lobt Störche und warnt vor Nürnberg

Kiel. Holstein Kiel hat den ersten Schritt heraus aus der Krise geschafft: Am vergangenen Sonntag gewannen die Störche beim abstiegsbedrohten FC Hansa Rostock mit 3:2 (2:1). Nach fünf Spielen in Folge und 51 Tagen ohne Sieg durfte die KSV wieder drei Punkte bejubeln. Ein Sieg zur rechten Zeit. Schließlich drohte die Stimmung an der Förde umzuschlagen. Sportchef Uwe Stöver atmete deshalb nach Schlusspfiff kräftig durch und bediente sich ganz ungeniert der so wahren Floskel: „Siege sind im Fußball durch nichts zu ersetzen.“

Stöver erklärt: Deshalb stand der Trainer nicht zur Debatte

Besonders nach der Heimpleite in der Vorwoche gegen Arminia Bielefeld (2:3) lobte Stöver die Reaktion der Mannschaft. „Wenn man in der Lage ist, ein Spiel zu drehen, in dem es um die Wurst geht, und wenn man in der Lage ist, nach fünf Spielen so eine Leistung abzurufen, dann ist es das, was wir sehen wollten“, gab der KSV-Sportchef zu Protokoll. Und sah sich gleichzeitig darin bestätigt, den aufgrund ausbleibender Siege in die Kritik geratenen Trainer Marcel Rapp den Rücken gestärkt zu haben.

„Fußball besteht in einem hohen Maße aus Emotionen. Emotionen werden geschürt, wenn man keine Ergebnisse erzielt. Das lag auch daran, dass wir fehlerhaft waren. Wir müssen die Fehler abstellen und wieder Spiele gewinnen – dann reguliert sich das. Dann werden aus negativen Emotionen wieder positive Emotionen. Das ist Fußball, ein ganz normaler Vorgang. Da muss man die Dinge auch einfach mal aushalten“, begründete Stöver nach dem Sieg in Rostock nochmals sein Vorgehen der vergangenen Wochen.

Rapp gesteht: „Können aus dem Spiel wenig mitnehmen“

Erleichterung war auch Trainer Rapp nach Spielende anzumerken. Der Störche-Coach zollte seinen Spielern Respekt, sagte: „Es war schwer für die Jungs, die Bälle flogen rein, aber wir haben uns in das Spiel reingebissen.“ Dann allerdings ging Rapp schnell in den Kritik-Modus über. „Die Tore waren gut herausgespielt, trotzdem hätten wir mehr Fußball spielen müssen“, kritisierte der 43-Jährige, der im Nachgang auch konstatierte, dass die Begegnung keinen „Schönheitspreis“ verdient hätte, was allerdings auch an der taktischen Marschroute des Tabellen-Vorletzten lag. „Der Gegner hat sehr offensiv gestanden, eins zu eins verteidigt und sich auf alles geschmissen, was sich bewegt hat“, legte Rapp seine Sicht auf eine häufig unterbrochene Partie dar. Und sagte fast etwas enttäuscht: „Für die kommende Woche können wir inhaltlich eher wenig aus dem Spiel mitnehmen.“

Dennoch sei der Sieg für die Störche ein wichtiges Zeichen auch nach außen, so der Trainer. „Das ist viel wert für das Selbstvertrauen“, sagte Rapp. „Das hat in den vergangenen Wochen schon an einem genagt, dass wir trotz guter Spielleistung mit leeren Händen dastanden, statt einen Sieg oder zumindest ein Unentschieden geholt zu haben.“

KSV-Sportchef warnt: „Müssen weiter beharrlich bleiben“

Und trotzdem ist bei den Störchen noch lange nicht alles Gold, was glänzt. Zwar hat die KSV durch den Dreier gegen die Kogge nun wieder zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Folgt am kommenden Wochenende allerdings nicht mindestens ein Remis gegen den 1. FC Nürnberg, könnten die Störche in der Tabelle bereits wieder abstürzen. Stöver warnt: „Wir haben der Mannschaft nach dem Abpfiff klar gesagt, dass wir weiter Spiele gewinnen wollen. Wir wollen den Zuschauern in Kiel auch etwas bieten.“ Und weiter: „Das Spiel gegen Rostock war ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber wir müssen jetzt beharrlich sein und auch gegen Nürnberg eine ähnliche Leistung abrufen.“

Noch mehr in die Tiefe kommen, mutig aber nicht mit zu viel Risiko den Ball in die Spitze bringen: Beides fehlte der KSV vor allem bis zum Doppelschlag kurz vor der Pause durch Fabian Reese (44.) und Philipp Sander (45.+2). Rick van Drongelen hatte die Hausherren zunächst verdient in Führung gebracht (13.). Holsteins Zwei-Tore-Führung nach Lewis Holtbys Treffer zum 3:1 (47.) kurz nach der Pause hielt nur sechs Minuten, in der 53. Minute gelang Lukas Hinterseer der Anschlusstreffer. Danach war es auch aus Sicht der Störche eine Zitterpartie.

Was der KSV bleibt, sind drei Punkte, ruhigeres Arbeiten als zuletzt und einige Ansätze für die Trainingsarbeit in den kommenden Wochen. Mehr Sicherheit und vorne mehr Gefahr im eigenen Spiel – dann könnte Holstein gegen den „Club“ im Heimspiel am kommenden Sonnabend (13 Uhr/ Liveticker auf KN-online) die magische 40-Punkte-Marke knacken.