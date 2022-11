﻿Holstein Kiel: Sportchef Uwe Stöver spricht ein Obuz-Machtwort

Nach nur wenigen kurzen Einsätzen von Marvin Obuz bei den Profis von Holstein Kiel in der Hinrunde verdichteten sich zuletzt die Anzeichen, der 1. FC Köln würde ein vorzeitiges Leihende des Jung-Profis anstreben. KSV-Sportchef Uwe Stöver dementiert nun die Gerüchte.

Kiel. Fünf kurze Einsätze in der Zweiten Liga, dazu eine Halbzeit in der ersten Runde des DFB-Pokals: Die Bilanz von Marvin Obuz, der von Bundesligist 1. FC Köln an Holstein Kiel ausgeliehen ist, fällt zur Winterpause durchwachsen aus. Gerade einmal 71 Minuten Spielzeit bekam der 20-Jährige in der Hinrunde bei den KSV-Profis.