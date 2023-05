﻿Holstein-Kiel-Krise: Sportchef Uwe Stöver stellt sich weiter vor Marcel Rapp

Kiel. Wut, Ratlosigkeit und Frust waren die vorherrschenden Gefühle nach der dritten 0:3-Niederlage in Folge von Holstein Kiel am vergangenen Sonnabend bei Fortuna Düsseldorf. Mit gesenkten Köpfen und leeren Blicken schlichen die Störche nach Spielende zurück in die Kabine. „Es ist ein scheiß Gefühl, jedes Mal dazustehen und zu verlieren“, polterte Verteidiger Stefan Thesker. „Ich glaube, schlechter geht es nicht. Das ist eine Katastrophe.“

Eine Katastrophe, die sich an zehn Minuten in der ersten Halbzeit festmachen ließ. Zwischen der 15 und 25 Minute überrollte Düsseldorf die Störche förmlich. Shinta Appelkamp (15.), Andre Hoffmann (19.) und Daniel Ginczek (25., FE.) trafen zum 3:0. Holsteins Stecker war gezogen. Ein echtes Aufbäumen gegen die Niederlage blieb aus.

„Stöver und Vorstand raus“-Rufe – Rückendeckung für Rapp

Selbst der zahlreich mitgereiste eigene Anhang wollte dem Treiben nicht mehr zusehen, drehte sich während des Spiels um und tanzte Polonaise durch den Gästeblock. Hohn und Spott statt weiterer Support. Nach der Demütigung auf dem Platz folgte die Demütigung durch den eigenen Anhang – für eine zeitweise nicht zweitligataugliche Leistung der KSV: „Stöver raus“-Rufe und „Vorstand raus“-Rufe waren nach Abpfiff zu hören. Die Holstein-Krise hat einen neuen Tiefpunkt erreicht.

Rückdeckung konnte wenigstens Trainer Marcel Rapp noch etwas spüren. Sportchef Uwe Stöver sagte nach dem Abpfiff: „So eine Situation, wie wir sie aktuell haben, ist nicht die Schuld eines Einzelnen. Natürlich kann ich mit dem Finger auf andere zeigen. Aber die Dinge bei uns sind viel komplexer, als dass ich sie dem Trainer in die Schuhe schieben kann.“

Marcel Rapp will nicht den einen „Sündenbock“ finden

Stattdessen nahm der 55-jährige Geschäftsführer Sport erneut die gesamte Mannschaft für die bevorstehenden letzten drei Saisonspiele gegen den Karlsruher SC, den FC St. Pauli und Hannover 96 in die Pflicht. „Unser Fokus muss es jetzt sein, alles in diese Spiele hineinzuwerfen.“ Sein Appell ans Team: „Wir sind alle Leistungssportler, und ich gehe davon aus, dass jeder gewinnen will. Dass das in der Gemengelage aktuell schwer ist, kann ich nachvollziehen. Aber jeder muss sich der Zielsetzung unterwerfen.“

Bleibt die Frage, wo Trainer Rapp in dieser Krise jetzt ansetzt. Der Coach betonte, wie schon nach der 0:3-Pleite gegen Darmstadt 98 in der Vorwoche, dass er kein Freund von symbolischen Aktionen sei. „Jetzt einen Spieler herauszupicken und zu sagen, dass er schuld ist, das ist nicht meine Art“, sagte Rapp in Düsseldorf, ließ sich eine Hintertür für personelle Veränderungen aber offen: „Wir hinterfragen alles. Dass wir unzufrieden sind, kann sich jeder denken. Was wir daraus nun ableiten, das kann ich noch nicht sagen.“

Stöver: „Wir sind selbst schuld, dass die Fans sauer auf uns sind“

Bleibt zu hoffen, dass die Ratlosigkeit in den ersten Minuten nach dem Abpfiff schnell einem klaren Plan weicht. Offensichtlich ist, dassHolsteins Profis mehr Leidenschaft, mehr Willen und mehr Kampf auf den Platz bringen müssen als zuletzt, soll das selbst aufgerufene Saisonziel (besser als Platz neun, Anm. d. Red.) noch irgendwie erreicht werden.

Dass der Glaube der Fans an die sportliche Führung indes weiter schwindet, ist für Stöver keine Überraschung. „Wir sind selbst schuld, dass die Fans sauer auf uns sind“, übt der Sportchef kollektive Selbstkritik. „Wir werden dem Anspruch, dass die Fans uns siegen sehen wollen, aktuell nicht gerecht. Wir wollen und müssen in den anstehenden Heimspielen ein anderes Gesicht zeigen.“

Derweil kündigte der Geschäftsführer Sport eine knallharte und umfassende Analyse der Spielzeit nach dem letzten Spieltag an. „Wir werden uns zusammensetzen und dann wird Tacheles darüber gesprochen, was wir erreicht und nicht erreicht haben“, so Stöver, der nach Saisonende personelle Konsequenzen nicht ausschließt. „Da muss sich jeder den Dingen stellen. Ich, der Trainer und die Spieler – wir alle.“