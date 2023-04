﻿Holstein Kiel: Zahlen und Fakten verdeutlichen Probleme mit der Effizienz

Kiel. Sowohl Trainer Marcel Rapp als auch Sportchef Uwe Stöver haben immer wieder betont, dass Holstein Kiel in der bisherigen Saison für den betriebenen Aufwand zu wenig Punkte gesammelt hat. In der Rückrunde rutschte die KSV dann sogar in eine Ergebniskrise, blieb fünf Spiele in Folge ohne Sieg. Doch waren die Ergebnisse verdient oder unverdient? Um sich dieser Frage anzunähern, hilft ein Blick auf Statistiken.

Derzeit steht die KSV mit 40 Punkten auf dem achten Platz der Zweiten Liga. Bei der Frage, ob mehr Zähler für die Störche drin gewesen wären, kann der „xGoals-Wert“ (expected Goals = erwartete Tore) zu Rate gezogen werden. Dieser beschreibt, wie „klar“ eine Torchance ist, oder anders gesprochen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Team eine bestimmte Anzahl an Toren schießt. Mit einem Durchschnittswert von 1,76 schneidet Holstein ligaweit immerhin am fünftbesten ab (Spitzenreiter ist hier Paderborn mit 2,04). Und tatsächlich haben auch nur drei Zweitligateams mehr Treffer erzielt als die Störche. Doch in den Ergebnissen spiegelt sich dieser Wert bei weitem nicht wider.

Holstein seit Winterpause zu selten effektiv vorm Tor

Positiv: In den Spielen seit der Winterpause konnte Holstein einmal einen Dreier holen, obwohl das gegnerische Team einen besseren xGoals-Wert hatte. Dies gelang gleich zu Beginn der Rückrunde beim 2:1-Heimsieg gegen Greuther Fürth (xGoals: 1,89 zu 2,34). Trotz des Rückstandes zur Halbzeit nutzten die Störche ihre Chancen also effektiv. Beim 0:0 gegen den Hamburger SV konnte trotz klarer Rollenverteilung beim xGoals-Wert (Hamburg: 2,3/Kiel 0,31) noch ein Punkt geholt werden.

2:3-Niederlage gegen Magdeburg machte Holsteins Probleme deutlich

Trotz vieler Chancen Punkte liegen gelassen wurden hingegen bei zwei Unentschieden (1:1 gegen Paderborn und 1:1 in Sandhausen). Besonders weit „unter Wert“ verkaufte sich die KSV im Heimspiel gegen Magdeburg. Dieses verlor Kiel mit 2:3 trotz eines rekordverdächtigen xGoals-Wert von 5,07 – die Gäste kamen nur auf einen Wert von 1,69. Die Zahlen zeigen ein Problem mehr als deutlich: Es fehlte die Effizienz in beiden Strafräumen.

Generell erzielt Holstein pro Spiel durchschnittlich 1,66 Tore und damit etwas weniger als man statistisch erwarten könnte (xGoals-Wert: 1,76). Ein Problem, das aus der vergangenen Saison bekannt ist. Hier standen durchschnittlich 1,35 geschossene Tore einem xGoals-Wert von 1,67 gegenüber. Ganz anders sah dies noch in der Saison 2020/21 aus, als die KSV unter Ole Werner öfter zum Torjubel ansetzen durfte (1,68 Tore pro Spiel), als die Statistik es vermuten ließ (xGoals: 1,32).

Geringe Chancenverwertung und viele Gegentreffer für die Störche

In der Saison, die mit der Relegation um den Bundesligaaufstieg endete, war Holstein mit einer Trefferquote von 11,3 Prozent auch ligaweit das zweitbeste Team gemessen an der Chancenverwertung. Der Bestwert der letzten Jahre wurde hier unter Tim Walter in der Saison 2018/19 mit 19,4 erzielt. In der vergangenen Saison lag der Wert nur noch bei 6,7 Prozent, aktuell ist der Wert mit 7,7 etwas besser. Aber auch hier fehlt es an Effizienz, sicherlich durch den Ausfall von Benedikt Pichler bedingt auch an Qualität im Sturm.

Immerhin schafft es Holstein in dieser Saison, mehr Tore zu schießen (derzeit 48) als in der vergangenen Saison (46 Treffer waren Tiefststand der vergangenen Jahre), kassiert aber auf der anderen Seite in etwa ebenso viele Gegentore. Zum gleichen Zeitpunkt der vergangenen Saison waren es 48 Gegentreffer für die KSV, nun sind es bereits 49. Zum Vergleich: Am Ende der „Fast-Aufstiegssaison“ unter Ole Werner hatte Holstein nur 35 Gegentreffer auf dem Konto. Auch im eigenen Strafraum fehlt es also mittlerweile an Effizienz.

Ergebnis: Zumindest nach der Statistik sortiert sich Holstein derzeit dort ein, wo sie in der Tabelle hingehören. Hinweise auf Baustellen für die neue Saison liegen schwarz auf weiß auf dem Tisch: Sowohl im eigenen Strafraum als auch in der Box vor dem gegnerischen Tor braucht die KSV mehr Qualität als bisher, will sie künftig weiter oben angreifen.