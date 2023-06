Holstein Kiel spielt kommende Saison im „Matrix“-Look

Kiel. In der kommenden Spielzeit läuft Fußball-Zweitligist Holstein Kiel in einem blauen Trikot mit V-Kragen auf, das zudem rote Design-Elemente enthält. Diese erinnern an den Film „Matrix“. KSV-Geschäftsführer Wolfgang Schwenke erklärte das neue Trikot: „Wir wollen den realen mit dem digitalen Rasen verknüpfen.“ Auch Nummern und Beschriftung sind im digitalen Look gehalten. Beim Auswärtstrikot setzt die KSV auf das bewährte Rot, der Kragen ist in Blau-Weiß gehalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Herren, Women und E-Sportler der KSV in einheitlichem Look

Die Torhüter der Störche tragen ein gelbes Outfit. „Ich bin ein bisschen neidisch auf die Jungs auf dem Feld“, witzelte Störche-Keeper Thomas Dähne, fand aber Gefallen an seinem Jersey. „Besonders wichtig war uns eine gewisse Qualität, weshalb die Logos dieses Mal gestickt sind“, so Schwenke. Das Herren-Team, die Holstein Women und die E-Sport-Abteilung werden in der neuen Saison einheitlich auflaufen.

KN