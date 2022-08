﻿Holstein Kiel: Steven Skrzybski veredelt den Kampf – Stimmen Sie ab!

Ergebnis gleich Erlebnis! Zumindest in Zahlen ist Fußball-Zweitligist Holstein die Wiedergutmachung für die 2:7-Packung in Paderborn gelungen. Matchwinner beim 1:0-Heimsieg gegen Sandhausen am Sonntag war einmal mehr Steven Skrzybski. Wie haben Sie die Störche gesehen? Benoten Sie die KSV-Profis!

Kiel. Viel Kampf und noch mehr Krampf! Doch am Ende zählen naturgemäß nur die drei Punkte, die Fußball-Zweitligist Holstein Kiel am Sonntag vor 10.006 Zuschauern beim 1:0-Heimsieg gegen Sandhausen eintütete. Dass das oberste Augenmerk der Störche auf der Defensive lag, verwundert angesichts der 2:7-Packung in Paderborn aus der Vorwoche nicht wirklich.

Dähne: Licht und Schatten bei den wenigen Prüfungen dieses Nachmittags. Starke Reaktionen bei Chancen von Ritzmaier (31.) und Zhirov (39.) sowie am Ende der Partie. Einige Schnitzer in der Strafraumbeherrschung nach gegnerischen Ecken oder Flanken. Note 3

Becker: Agilster Akteur der Kieler Dreierkette. Über seine rechte Seite brannte im Zusammenspiel mit Korb kaum etwas an. Auch in der Spieleröffnung solide. Note 3

Erras: Verschätzte sich in Durchgang eins zweimal ohne Not nach langen Schlägen der Kurpfälzer. Ansonsten ohne gravierenden Schnitzer und mit guter Passquote (95 Prozent). Note 3

Wahl: Erster Startelf-Einsatz seit dem 16. Januar. Dem Capitano war die lange Wettkampfpause anzumerken. Bisweilen noch nicht immer griffig und spritzig genug im Zweikampf (Pausenquote: nur 17 Prozent!). Als Defensiv-Organisator in jeder Szene gefragt. Note 4

Schulz: Kämpfte zumeist erfolgreich um die Hoheit im defensiven Mittelfeld. Retter in höchster Not gegen Adjini (38.). Setzte zudem – zumindest partiell – Impulse für die Offensive. Note 3

Korb: Diszipliniert im Rückwärtsgang als rechter Flügelverteidiger. Als Angriffskraft zumeist ohne Wirkung. Note 4

Ignjovski: Fleißiger Staubsauger im Mittelfeld, häufig im direkten Duell gegen Ex-Storch David Kinsombi. Kaum Anteile am eigenen Spielaufbau. Note 4

Mühling: Lange Zeit ohne Durchschlagskraft und zündende Ideen in der Kreativzentrale der Kieler. In den ersten 45 Minuten lief das Spiel an ihm vorbei (18 Ballkontakte). Note 4

Reese: Entwickelte nach der Pause mehr Initiative. Blieb aber meist nur zweiter Sieger gegen Kontrahent Adjini. Ein Distanzschuss (16.) war seine beste Szene. Note 4

Skrzybski: Tiefe Läufe, gutes Anlaufen des Gegners und schon vor dem Seitenwechsel um Zuspiele in der gegnerischen Hälfte bemüht. Drehte in Durchgang zwei nochmal auf. Ein Blick, ein Präzisionsstrahl aus gut 20 Metern – der vierte Saisontreffer brachte die Entscheidung gegen Sandhausen. Note 2

Pichler: Bis auf eine Kopfballchance (19.) 45 Minuten von der Versorgung aus dem Mittelfeld abgeschnitten. Kämpfte aber in vorderster Front unverdrossen – zumeist gegen den Ball. Ein undankbares Spiel für den Stoßstürmer. Note 4

Sander: Löste in der 46. Minute Ignjovski ab. Der Box-to-Box-Spieler sorgte für eine Spur mehr Offensiv-Impulse als zuvor. Defensiv stabil. Note 4

Lorenz: Kam für Wahl (64.) und stemmte sich mit Leidenschaft gegen die Gäste-Angriffe. Note 3

Wriedt: Ersetzte Pichler als Sturmspitze (64.), konnte aber auch keine nennenswerte Akzente setzen. Note 4

Bartels und Porath: Kurzeinsätze ohne Wertung.