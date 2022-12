﻿Holstein-Kiel-Stürmer Pichler will endlich wieder schmerzfrei sein

Wegen einer Schleimbeutelentzündung in der Ferse muss Holstein Kiel seit Monaten auf seinen Angreifer Benedikt Pichler verzichten. Der 25-Jährige ist nun allerdings erstmals wieder schmerzfrei und hofft, bald wieder ins Training einsteigen zu können.

Kiel. Nach 109 Tagen Verletzungspause scheint Licht am Ende des Tunnels für Holstein-Kiel-Stürmer Benedikt Pichler. Nachdem der Österreicher den Störchen in den vergangenen Monaten mit einer Schleimbeutelentzündung in der Ferse lange fehlte, befindet er sich nun auf dem Weg der Besserung. „Aktuell bin ich schmerzfrei, so dass wir die Belastung langsam steigern können. Allerdings müssen wir immer schauen, wie ich mich fühle, und den Trainingsplan gegebenenfalls anpassen“, sagt Pichler, der wieder frohen Mutes ist, in der Rückrunde angreifen zu können. Bis zum Ausfall konnte sich seine Bilanz in der aktuellen Saison mit zwei Toren und zwei Vorlagen nach sieben Spielen durchaus sehen lassen. Der gebürtige Salzburger war der gefährlichste KSV-Stürmer. In seiner Abwesenheit zogen Fabian Reese und Steven Skrzybski vorbei.