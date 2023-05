﻿Holstein Kiel: Härtetest der Vorbereitung gegen Champions-League-Teilnehmer Union Berlin

Kiel. Am Pfingstmontag hat für die Profis von Holstein Kiel die Sommerpause begonnen. Am Dienstag gab die KSV den Plan für die Vorbereitung der Störche auf die neue Saison heraus. Die Profis werden ihren Betrieb am 22. Juni wieder aufnehmen.

Zunächst stehen der Laktattest und andere sportmedizinische Untersuchen auf dem Programm, ehe Störche-Coach Marcel Rapp am 26. Juni zum offiziellen Trainingsauftakt bittet. Während der fünfwöchigen Sommervorbereitung wird es mehrere Testspiele geben, von denen vier bereits fest terminiert sind. Los geht es am Mittwoch, 28. Juni, mit einem Jubiläumsspiel zum 111-jährigen Geburtstag beim SSV Rantzau in Barmstedt (Kreis Pinneberg). Anstoß im Stadion Düsterlohe ist um 18 Uhr.

Testspiele gegen Weiche Flensburg, Hannover 96 und Union Berlin

Weitere Tests stehen am Sonnabend, 1. Juli, bei Regionalligist SC Weiche Flensburg 08 und am Freitag, 7. Juli, bei Ligakonkurrent Hannover 96 in Projensdorf an. Zum finalen Härtetest vor dem Saisonstart der Zweiten Liga (28. bis 30. Juli) kommt es für die Störche am Sonnabend, 22. Juli, an der Alten Försterei bei Union Berlin. Die Berliner haben sich mit Platz vier in der Bundesliga für die Champions League qualifiziert.

Im Mittelpunkt der Sommervorbereitung wird das Trainingslager im österreichischen Ötz stehen. Zwischen dem 9. und dem 17. Juli werden dort neben intensiven Trainingseinheiten zwei Testspiele absolviert. Genaue Informationen wie Spielort, Gegner und die Spieltermine stehen noch nicht fest.

