﻿Holstein Kiel testet Talent von Bundesligist Bayer Leverkusen

Kiel. Holstein Kiel befindet sich auf der Zielgeraden der Saison. Am kommenden Sonntag treten die Störche ein letztes Mal in dieser Spielzeit bei Hannover 96 an – danach stehen vorerst rund vier Wochen Urlaub für die KSV-Profis auf dem Plan. Abseits dessen tüfteln Trainer Marcel Rapp und Sportchef Uwe Stöver weiter am Kader für die neue Saison. Möglich, dass außerhalb der aktuell geplanten Neuzugänge noch ein weiterer Kicker an die Förde wechselt: Ayman Azhil, aktuell bei Bundesligist Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag.

Rapp sieht Probetraining positiv und hebt Vorteile hervor

Der 22-Jährige tauchte am Mittwoch überraschend im Training der Störche auf und wird auch am Donnerstag mit der Mannschaft trainieren. Geboren wurde Azhil in Düsseldorf, er besitzt aber die marokkanische Staatsbürgerschaft und ist im zentralen und defensiven Mittelfeld beheimatet. Einen ersten Eindruck konnte sich Trainer Marcel Rapp bereits verschaffen.

„Man kann erkennen, dass er auf engen Räumen gut spielen kann, ein gutes Dribbling hat und gut im Eins-gegen-eins ist“, erklärte der KSV-Trainer. Der Kontakt kam über Azhils Berater-Agentur KL-Sportsbase zustande, mit der auch Timo Becker zusammenarbeitet. Rapp: „Ganz häufig denkt man im Profifußball, dass es unter seiner Würde ist, sich anzubieten. Grundsätzlich ist es aber ein Vorteil. So bekomme ich als Trainer ein Gefühl für den Spieler, aber auch der Spieler bekommt erste Eindrücke vom Verein.“

Rapp: „Wir werden weder heute noch morgen entscheiden“

Der Vertrag des 22-Jährigen in Leverkusen läuft am Saisonende aus. Laut dem Portal „transfermarkt.de“ wird der Marktwert Azhils aktuell auf 400 000 Euro taxiert, in der aktuellen Spielzeit kam der Mittelfeldspieler allerdings nur auf einen Kurzeinsatz im Star-Ensemble von Trainer Xavi Alonso. Ob der Mittelfeldspieler an der Förde tatsächlich eine Zukunft hat, ist noch offen. „Wir wollten ihm die Möglichkeit geben. Man sieht auf jeden Fall, dass er Fußball spielen kann – wohin das führt, müssen wir dann schauen“, sagte Rapp. „Wir werden aber weder heute noch morgen entscheiden, ob wir ihn wirklich holen. Erst einmal hat sich eine Chance aufgetan, und wir werden schauen.“

In den abgelaufenen Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 war Azhil in die Erste Liga der Niederlande (Eredivisie) zu RKC Waalwijk ausgeliehen. Insgesamt absolvierte der 22-Jährige dort 55 Einsätze in Liga und Pokal, legte dabei zwei Treffer auf.

