Holstein Kiel: Entwarnung bei Timo Becker – Hoffnung bei Carl Johansson

Kiel. Für Holstein Kiel geht es am Sonnabend nach Karlsruhe, die Störche sind auswärts beim KSC gefordert (13 Uhr, Liveticker auf KN-online). Nach zwei Niederlagen in Folge ist die Stimmung im Lager der Störche immer noch positiv. „Ich glaube, dass das Spiel gegen Berlin kein schlechtes Spiel war. Da hätten wir mindestens einen Punkt verdient gehabt oder sogar noch mehr“, sagte KSV-Coach Marcel Rapp. Die Stimmung sei nicht am Boden. „Aber klar, wenn wir einen Punkt geholt oder gewonnen hätten, wäre sie noch einen Zacken besser“, so der 44-Jährige.

Gute Nachricht für alle Störche-Fans: Rapp konnte bei Abwehrmann Timo Becker Entwarnung geben. Der hatte am Mittwochvormittag das Training abbrechen müssen, nachdem er einen Schlag aufs rechte Schienbein bekommen hatte – genau auf die Stelle, die ihm in der Endphase des Hertha-Spiels sichtbar Schmerzen bereitet hatte. „Mittags konnte Timo schon wieder das ganze Training mitmachen, daher gehe ich davon aus, dass er wieder spielen kann“, so Marcel Rapp. Auch Kapitän Philipp Sander ist wieder an Bord.

Carl Johansson erstmals wieder eine Option?

Ausfallen werden Patrick Erras (Zehenbruch) und der angeschlagene Jonas Sterner. Dafür gibt es erste positive Meldungen vom Carl Johansson, der seit dem ersten Saisonspiel bei Eintracht Braunschweig mit Meniskusschaden ausgefallen war. Nach dem Training am Mittwoch, bei dem der Innenverteidiger erstmals seit seiner Operation beim „Elf gegen Elf“ teilgenommen hatte, waren keine neuen Probleme aufgetreten. „Grundsätzlich ist Carl gesund, hatte nur noch leichte Probleme mit der Patellasehne. Aber das passt schon so“, erklärte Marcel Rapp. Den Zeitpunkt der Kaderrückkehr ließ der Trainer aber weiter offen. „Jetzt müssen wir schauen, wie er sich zum Wochenende fühlt.“

Ein Stabilisator in der Abwehr von Holstein Kiel wäre nach zuletzt acht Gegentoren in zwei Spielen hilfreich. Denn auch Rapp hadert damit, dass die zu Saisonbeginn stabile Defensive wieder zur „Wackelabwehr“ mutiert. „Unsere Abwehrkette muss ständig aufgrund von Verletzungen umgestellt werden, und es sind nicht unbedingt die Spieler auf dem Platz, die da zu Saisonbeginn standen. Es muss immer wieder eine Dreier- oder Viererkette aufgestellt werden, die nicht richtig eingespielt ist“, erklärt der Coach, „das trägt auch nicht gerade zur Stabilität bei.“

Keinen Diskussionbedarf sieht der Coach derweil auf der Torwartposition: „Auch wenn Timon den Ball vor dem 0:2 hätte besser klären können, war seine Leistung im Spiel gut. Wäre das Spiel 2:2 ausgegangen, wäre er nach dem gehaltenen Elfmeter der Held gewesen.“

