﻿Holstein Kiel: Torwart Tim Schreiber über sein KSV-Debüt in Mannheim

Mannheim. Veni, vidi, vici – so hätte sich Tim Schreiber, im Stile des einstigen römischen Feldherren Gaius Julius Caesar, seinen ersten Auftritt im Tor von Holstein Kiel wohl gewünscht. Er kam, er sah – aber er siegte trotz starker Paraden im Holstein-Tor nicht...

Dabei waren die Vorzeichen wie gemalt: Über 13 000 Fans im Mannheimer Carl-Benz-Stadion, DFB-Pokal, Flutlicht-Atmosphäre, ein „Alles-oder-Nichts-Spiel“ wie es Torhüter lieben – auch der erst 20-jährige Schreiber, der vor dem ersten Liga-Spiel von Cheftrainer Marcel Rapp in Abstimmung mit Torwart-Trainer Patrik Borger zum Pokal-Keeper (und Nr. 2 im Ligabetrieb) erkoren wurde.

Tim Schreiber löste seine Aufgaben sehr souverän

Die Leihgabe von RB Leipzig nutzte die Chance, lieferte bei seinem Debüt für die Störche ab. Über die gesamten 120 Spielminuten hielt Schreiber seinen Kasten sauber, strahlte Sicherheit bei Abschlägen aus, leistete sich fast keine Fehler. Und wenn der gebürtige Sachse gebraucht wurde, war er zur Stelle. So wie gleich zu Beginn gegen Baris Ekincier (6.) und Dominik Martinovic (7.).

Unaufgeregt und souverän löste Schreiber seine Aufgaben. „Ich bin enttäuscht über das Ergebnis, auch wenn ich in meinem ersten Spiel gleich ohne Gegentor geblieben bin. Das Aus ist dennoch sehr ärgerlich“, sagte Schreiber, der sich über seine starke Leistung zum Einstand so recht nicht freuen mochte.

„Uns fehlte das Quäntchen Glück. Wir müssen jetzt einfach weiter machen und unsere Schlüsse für die Liga aus diesem Spiel ziehen“, so der Schlussmann, dem in Mannheim am Ende das Glück verwehrt geblieben ist. Ein gehaltener Strafstoß hätte gereicht, um die Störche weiter am Pokal-Leben zu halten. Zwei Mal war Schreiber nah dran – doch das Leder flutschte ins Tor. Im Gegenzug jagte Marvin Schulz einen Elfer über die Torlatte.

Wie groß der Ärger beim ehrgeizigen Jung-Torwart war, spürte in erster Linie der Torpfosten, den Schreiber zwischenzeitlich mit beiden Händen und aggressiver Mimik rüttelte. Wie geht es jetzt mit Schreiber weiter? Klub-Kollege Thomas Dähne ist für die Liga, Holsteins einzig verbliebener Wettbewerb, als Stammkeeper nominiert. Heißt: Schreiber muss sich im Training und in Testspielen weiter für einen Einsatz empfehlen – und auf seine Chance warten. Klar ist: Fällt Dähne aus, muss Holstein mit Schreiber in der Hinterhand nicht bange sein.