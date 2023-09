Kostenfrei bis 20:15 Uhr lesen

Champions League

Heimauftakt für den THW Kiel in der Handball-Champions-League. Am Donnerstag (18.45 Uhr) gastieren die Ungarn von Pick Szeged an der Förde. Große Freude herrscht nicht nur deswegen in der Zebraherde: Gleich zwei Akteure feiern nach überstandenen Verletzungen ihr Comeback.