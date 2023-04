﻿Holstein Kiel: Wie Trainer Marcel Rapp die Krise und Kritik erlebt hat

Nach der Sieglosserie von Holstein Kiel war auch die Kritik an Marcel Rapp lauter geworden. Für den 44-Jährigen, der mit den Störchen sein erstes Profiteam coacht, eine neue Erfahrung. Mit den Siegen gegen Hansa Rostock und den 1. FC Nürnberg hat sich der Erfolg wieder eingestellt.

Kiel. Zwei Siege in Folge und ein 8. Tabellenplatz – Holstein Kiel befindet sich nach den Siegen gegen Hansa Rostock (3:2) und den 1. FC Nürnberg (2:1) sechs Spieltage vor Saisonende wieder in ruhigerem Fahrwasser in der Zweiten Liga. Vor 14 Tagen war die Lage noch spürbar angespannter: Aufgrund der ausbleibenden Ergebnisse (fünf Spiele ohne Sieg) wurde die Kritik vor allem an Störche-Coach Marcel Rapp immer lauter. Eine neue Erfahrung für den 44-Jährigen, der in Kiel sein erstes Profiteam coacht.