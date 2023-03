Holstein Kiel kann im Nordduell gegen den Hamburger SV aus den Vollen schöpfen. Außer den bereits bekannten Ausfällen kann Trainer Marcel Rapp auf alle Akteure zurückgreifen. Dass bei den Rothosen Trainer Tim Walter gesperrt fehlt, sieht Rapp nicht als Vorteil für die KSV.

Kiel. Holstein Kiel muss vor dem Nordduell mit dem Hamburger SV am Sonnabend (13 Uhr, Liveticker auf KN-online) auf keinen weiteren Spieler bis auf die bereits bekannten verletzten Akteure verzichten. Zu den Ausfällen rund um Fin Bartels (Zeh), Benedikt Pichler (Aufbautraining), Thomas Dähne (Aufbautraining), Aleksandar Ignjovski (Innenbandverletzung) und Tim Schreiber (Knie) hat sich kein weiterer KSV-Kicker hinzugesellt, wie Trainer Marcel Rapp am Donnerstagmorgen auf der Pressekonferenz mitteilte. Lediglich Patrick Erras muss mit der fünften Gelben Karte aufgrund einer Sperre passen. 5500 Kieler begleiten die Störche nach Vereinsangaben in die Hansestadt. Für Rapp eine ganz spezielle Kulisse. „Wir werden einen tollen Support haben, zudem gibt es viele Querverbindungen zwischen den Spielern. Die Partie ist etwas Besonderes“, so der Kiel-Coach.