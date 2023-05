﻿Rapp erklärt: Das sind die größten Baustellen von Holstein Kiel

Kiel. Es war wie so oft in dieser Saison bei Holstein Kiel: Auch nach der 3:4-Niederlage gegen den FC St. Pauli am vergangenen Freitagabend haderte Trainer Marcel Rapp nicht nur mit der eigenen Defensive, sondern auch mit den vergebenen Chancen der Störche. Über die gesamte Partie hinweg vergaben die KSV-Kicker mehrfach dicke Gelegenheiten, das eigene Tor-Konto zu füllen. Hinten mussten die Störche erneut mehrfach den Ball aus dem eigenen Netz fischen. Ein gewohntes Bild in dieser Spielzeit. Doch Rapp hat die Fehlerquelle ausgemacht und meint: Das soll sich in Zukunft ändern.

Diese Probleme hat Marcel Rapp bei Holstein Kiel ausgemacht

„Wenn man unsere Spiele sieht, dann haben wir eine gute Struktur mit und gegen den Ball – nur in den Strafräumen sind wir nicht effektiv genug. Das sieht man Woche für Woche“, analysiert Rapp. „Wir sind gefühlt die einzige Mannschaft, die immer einen höheren ‚Expected-Goals‘-Wert hat, als sie selbst Tore schießt. Da gilt es den Hebel anzusetzen.“ Der 44-Jährige gibt damit klar die Marschroute für die neue Saison vor – auch in Sachen Transfers. Mit Carl Johannson von IFK Göteborg konnten die Störche kürzlich einen echten Vollblut-Verteidiger verpflichten. Einer, der im Strafraum zupackt. Mit diesem neuen Plan will Rapp die schwache Abwehr in den Griff bekommen. Auch die Verpflichtung eines weiteren Verteidigers scheint demnach möglich.

Defensive und Offensive sind Holstein Kiels „größte Baustellen“

„Wir müssen Qualität dazu holen. Unter dem Strich ist das individuelle Verteidigen einfach nicht gut genug. Genauso ist es im Abschluss. Daran werden wir arbeiten und schauen, wer noch dazu kommt. Das sind auf jeden Fall unsere größten Baustellen“, so Rapp. Also könnte auch noch ein weiterer Stürmer zusätzlich zu Benedikt Pichler, Hólmbert Friodjónsson und Otschi Wriedt kommen, wenn es nach dem KSV-Trainer geht. „Wir werden sehen, ob jemand dazukommt. Aber wir brauchen zu viele Chancen, um Tore zu machen. Das ist der Unterschied zu vielen anderen Teams. Ich weiß gar nicht, was alles möglich wäre, wenn wir noch effektiver wären.“

Zeitgleich tritt Rapp aber auch auf die Euphoriebremse und betont, dass die KSV keine großen Sprünge finanzieller Natur machen kann. „Es ist nicht so, dass ich mir einfach jemanden wünsche, und der kommt dann. Das müssen wir sorgfältig planen. Aber wir wissen um unsere Probleme und arbeiten daran“, ließ der 44-Jährige einen größeren Raum für Spekulationen rund um die weiteren Neuzugänge der Störche in den kommenden Wochen.

