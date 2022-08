﻿Holstein-Kiel-Trainer Rapp: „Das war das beste Spiel der Saison“

Das Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den SV Waldhof Mannheim für Holstein Kiel ist bitter. Dennoch zog Trainer Marcel Rapp grundsätzlich nach Spielende ein positives Fazit. Schützenhilfe gab es auch von Stammkraft Alexander Mühling. Rapp will das Spiel nun auf der „Handlungsebene“ analysieren.

Mannheim. „So blöd es sich anhört: Die Spielleistung hat sich verbessert, das war mit Abstand unser bestes Spiel der Saison.“ Holstein-Kiel-Trainer Marcel Rapp musste nach dem bitteren Ausscheiden aus dem DFB-Pokal am Sonntagabend fast ein bisschen über sich selbst lachen. Verkehrte Welt im Carl-Benz-Stadion: Trotz des bitteren 3:5 im Elfmeterschießen bei Drittligist SV Waldhof Mannheim hielt sich der Frust über das Erstrunden-Aus beim Störche-Coach in Grenzen.

Mühling: „Spielerisch war das eine große Steigerung“

„So richtig ärgern kann ich mich nicht. Das würde ich tun, wenn wir schlecht gespielt hätten“, erklärte Rapp seine Gefühlswelt nach dem Spiel. Und tatsächlich: Die KSV spielte sich gegen den Aufstiegsambitionen hegenden Drittligisten gut nach vorne und stand in der Defensive deutlich sicherer als noch in den ersten beiden Liga-Partien gegen Greuther Fürth oder den 1. FC Kaiserslautern (beide 2:2). Ein Fortschritt, für den sich die Störche am Sonntag nur nicht selbst belohnten. „Dass wir am Ende im Elfmeterschießen verlieren, ist ärgerlich“, befand deshalb Interimskapitän Alexander Mühling. Aber Mühling sagte auch: „Spielerisch war das eine große Steigerung, alle haben alles auf dem Platz gelassen. Bis auf das nicht erzielte Tor können wir mit der Leistung zufrieden sein.“

Rapp will Spiel auf der „Handlungsebene“ analysieren

Zufrieden mit der Leistung. Aber eben ohne sich für den betriebenen Aufwand zu belohnen – so lässt sich das Spiel der Störche in Mannheim kurz und bündig bewerten. „Wenn wir untergegangen wären und uns nicht gewehrt hätten, dann müssten wir uns Gedanken machen“, sagte Mühling, der trotz der gezeigten guten Ansätze gleichzeitig klarstellte: „Ich würde nicht von einem Fehlstart sprechen. Aber wir brauchen die Ergebnisse.“ Zwei Remis und das Aus im Pokal – der Saisonstart bei den Störchen verlief ergebnistechnisch gewiss nicht nach Plan. „Wir müssen uns schon vorwerfen, dass wir die Chancen nicht gemacht haben“, kritisierte dann auch Rapp, der das Spiel auf der „Handlungsebene“, sprich rein sachlich und nicht emotional, analysieren will.

Der KSV-Coach setzt – und was bleibt ihm anderes übrig – auf die Entwicklung seiner Mannschaft. Dass mit jedem nicht gewonnen Spiel aber auch der Druck auf die Mannschaft und das Trainerteam steigt, ist auch Rapp klar. „Für schönes Spielen können wir uns nichts kaufen“, sagte der Coach. Er will an seiner Spielidee festhalten. Ein Wechsel der Taktik, beispielsweise die Abschaffung der Dreierkette – vorerst kein Thema. „Ich gehe fest davon aus, dass wenn wir gut spielen, irgendwann auch die Punkte kommen werden.“

Van den Bergh mahnt zur Ruhe: „Noch ist nichts passiert“

Dass die Störche einen höheren Anspruch an sich selbst haben, formulierte Johannes van den Bergh, der für Simon Lorenz in die Verteidigung rutschte, nach Spielende deutlich. „Wir kommen schnell an den Punkt, dass wir uns fragen müssen, warum wir kein Tor schießen. An unserer Einstellung gab es nichts zu kritisieren“, so van den Bergh, der seine Teamkollegen dennoch aufforderte, „eine Schippe drauf zu legen“. Es sei aber auch noch „nichts passiert“, so der Routinier höchst vorsorglich, was aus seiner Sicht für größere Unruhe sorgen könnte.

Bleibt der Optimismus im Lager der Störche: Mit zwei Remis in den ersten beiden Liga-Partien ist für die KSV im wahrsten Wortsinne noch nichts verloren. Und die Pleite im DFB-Pokal? Ist angesichts der „spielerisch großen Steigerung“ (Mühling) in dem „besten Spiel der Saison“ (Rapp) vielleicht ja wirklich eine Niederlage, die Hoffnung macht. So paradox es klingt.