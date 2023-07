﻿Holstein Kiel und die Hitze: Da machten sogar ein paar Bälle schlapp

Oetz. Hitze und Schweiß sind die beiden neuen Begleiter der Profis von Holstein Kiel im Trainingslager in Österreich. Bei bis zu 40 Grad in der Sonne ackerten die Störche am zweiten Tag gleich zwei Mal. Und sogar einige Trainingsbälle machten schlapp...

Sonne bringt Bälle zum Platzen – Eistonne nach dem Training

Noch bevor die Mannschaft am Vormittag den Trainingsplatz betrat, knallte es laut aus Richtung der Ballsäcke. Einer der neuen Spielbälle in Mini-Version hatte zu viel Druck in der Sonne aufgebaut und war geplatzt. Ein weiterer Ball ging während dem Üben kaputt. Im Anschluss an die schweißtreibende Einheit ließen es sich einige Profis nicht nehmen, in die am Platz vorbereiteten Eistonnen zu springen. Beide waren zuvor mitreichlich Eiswürfeln befüllt worden.

Noch vor dem Training von Holstein Kiel knallte es am Platz. Der Grund: Einer der Bälle der Störche platzte und ging kaputt. © Quelle: Niklas Heiden

Zuvor ließ Trainer Marcel Rapp in verschiedenen Gruppen trainieren. Während die Außenverteidiger um Aurel Wagbe und Tom Rothe Flugbälle übten, mussten die Verteidiger im Anschluss die Bälle auf das Tor köpfen. Die Stürmer übten den Torabschluss – mit Erfolg. Neuzugang Shuto Machino gelang bei einer Übung, bei der drei Abschlüsse in Folge absolviert werden mussten, drei Mal in Hattrick. Gute Vorzeichen für die Saison.

Weiner musste kürzer treten – Becker absolvierte Pool-Programm

Noch etwas kürzer treten musste nach seiner Verletzung am Sonntagabend Torwart Timon Weiner. Der Schlussmann hatte sich im Zweikampf eine Verhärtung des Oberschenkelmuskels zugezogen, konnte deshalb nur abseits des Platzes mit Physio Tim Höper einige Runden drehen und leicht belasten. Gleiches galt für Joshua Mees, der abseits des Teams mit Athletiktrainer Timm Sörensen einige Übungen abspulte. Gar nicht mit auf den Trainingsplatz kam Außenverteidiger Timo Becker, der trotz seines Anrisses des Syndesmosebandes mit dem Team mitgereist war. Becker verbrachte den Vormittag im Teamhotel der Störche und absolvierte eine Schwimmeinheit im Pool.

Verteidiger-Talent nicht mit in Österreich – Leihe noch möglich

Nicht mit ins Trainingslager gereist ist hingegen Youngster Nico Carrera. Der Verteidiger trainiert in Kiel und soll in den nächsten Tagen bei der U23, die kürzlich noch in Kanada im Trainingslager weilte, mitmischen. Der Grund: Die KSV-Bosse würden Carrera gerne noch einmal verleihen.

Konkrete Angebote soll es nach Informationen unserer Redaktion aber nicht geben. Aufgrund möglicher weiter Wege zum Flughafen München (3 Stunden Busfahrt) entschieden sich die Offiziellen gegen eine Teilnahme des Abwehrspielers.

