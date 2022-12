﻿Holstein Kiel: Der Trainingsauftakt im Schneegestöber

Nach Urlauben in der Sonne und am Strand holte einen Teil der Profis von Holstein Kiel am Donnerstagnachmittag die eisige Realität ein. Beim Trainingsauftakt der Störche zur Rückrunde fegte ein Schneesturm über das Trainingsgelände in Projensdorf hinweg.

