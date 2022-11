Holstein Kiel trauert um Amateurmeister Ulrich „Ulli“ Meyer

Kiel. Er galt bei Holstein einst als „Mann mit der Pferdelunge“. Ulrich „Ulli“ Meyer gewann am 24. Juni 1961 mit den Amateuren der KSV Holstein die deutsche Amateurmeisterschaft, traf im Endspiel gegen Siegburg 04 vor 80 000 Zuschauern in Hannovers Niedersachsenstadion zum 5:1-Endstand. Und schoss sich so zum Vertrag für die erste Mannschaft, die damals in der erstklassigen Oberliga Nord spielte.

Ulrich „Ulli“ Meyer war nach der Karriere für die KSV-Traditionsmannschaft aktiv

Schon als 16-Jähriger zu den Störchen gekommen, blieb Meyer sein Leben lang der KSV treu. Nach der Leistungssport-Karriere feierte er mit den Störche-„Oldies“ 1976 und 1984 die inoffizielle deutsche Meisterschaft der Traditionsmannschaften. 2007 wurde Meyer Holstein-Ehrenmitglied. Bis zum vergangenen Frühjahr verfolgte er die Störche von der Vortribüne seines „Holsteinplatzes“. Am 29. Oktober, gut zwei Monate nach seinem 85. Geburtstag, hörte nach schwerer Krankheit Meyers Herz auf zu schlagen. Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen und der gesamten KSV-Familie.