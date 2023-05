﻿Holstein Kiel: Abwehr-Umstellung macht sich bezahlt – Torwart-Frage bleibt

Kiel. Nach zuletzt drei 0:3-Niederlagen in Folge ist Holstein Kiel zurück in der Spur. Vor heimischem Publikum gewannen die Störche mit 2:1 gegen den Karlsruher SC und lieferten – anders als in vielen anderen Spielen in dieser Saison – eine sehr solide defensive Leistung ab. Zu verdanken ist das auch der leichten taktischen Umstellung von Trainer Marcel Rapp. Statt den Gegner vorne anzulaufen, wie es die KSV überwiegend in dieser Spielzeit praktiziert hat, ließ Holstein den KSC diesmal kommen. Die Badener mussten das Spiel machen. Die Störche konnten aus einer gewissen defensiven Stabilität heraus agieren. Augenscheinlich hat das der Mannschaft von Marcel Rapp gutgetan.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fragwürdige Kommunikation in der Torwart-Frage

Den größten Teil der Krise aus den vergangenen Wochen konnte Holstein durch den KSC-Sieg abschütteln. Doch es bleiben weiterhin große Baustellen bei den Störchen. Auf der Torhüterposition gab Rapp Thomas Dähne den Vorzug vor Timon Weiner, den er zuvor zwei Mal öffentlich für seine Entwicklung und Leistung im Training gelobt hatte. Am Ende setzte Rapp auf „die Erfahrung“, wie er selbst nach Abpfiff bestätigte, und zog einen Dähne-Einsatz dem von Weiner vor.

Enttäuschend für Weiner und mindestens ein kleines Kommunikationsdesaster seitens des Trainers. Immerhin wurden dem jungen Keeper berechtigte Hoffnung auf einen Einsatz gemacht. Wann, wenn nicht jetzt, soll ein junger Keeper denn sonst spielen? Zwar schloss Rapp nach Spielende nicht aus, das Weiner in den ausbleibenden zwei Saisonspielen gegen St. Pauli und Hannover 96 doch noch sein Debüt feiern darf, die Chancen nach der sehr stabilen Leistung von Thomas Dähne gegen den KSC sind allerdings stark gesunken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Holstein Kiel muss den Karlsruhe-Sieg noch bestätigen

Was bleibt also nach diesem Sieg? Eine mit Sicherheit verbesserte Stimmung im Kreise der Störche, allerdings gepaart mit der Erkenntnis, das lange noch nicht alle Baustellen in dieser Saison geschlossen sind. Gegen St. Pauli und bei Hannover 96 muss Holstein nun beweisen, ob die Mannschaft das selbst ausgerufene Saisonziel zurecht oder nur durch Glück erreichen kann.