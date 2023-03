Holstein Kiel und das ständige Auf und Ab

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

An gleicher Stelle schrieb ich in der vergangenen Woche von einem richtungsweisenden Nordduell für Holstein Kiel beim Hamburger SV. Nach der 1:2-Niederlage gegen den SSV Jahn Regensburg zeigten sich die Störche bei den Rothosen extrem formverbessert und erkämpften sich am Ende ein 0:0-Remis. Ein 0:0, das entscheidend für die Stimmung in dieser Länderspiel-Woche ist. Eine erneute Niederlage hätte die KSV durch zwei schwere Wochen gehen lassen. Durch das Remis und die in erster Linie überzeugende kämpferische Leistung von der Mannschaft von Trainer Marcel Rapp ist vorerst wieder etwas Ruhe im Storchennest eingekehrt.

Ein Holstein-Spieler, der sich ganz besonders hervortat, ist Keeper Robin Himmelmann. Sah der Routinier gegen Regensburg (1:2) beim ersten Gegentreffer noch nicht allzu gut aus, zeigte der Ex-St. Pauli-Torwart im Spiel beim HSV eine gute Leistung. Mit einigen Paraden bewahrte Himmelmann die Störche sogar vor einer Niederlage. Wenig überraschend, dass der 34-Jährige auch in den kommenden Wochen gerne das KSV-Tor hüten würde. Durch die erneute Verletzung von Tim Schreiber, dessen Verletzung am Knie bei der U20-Nationalmannschaft erneut aufplatzte, stehen die Chancen für Himmelmann gut, weiter die Nummer eins bei der KSV zu sein. Am Tag nach dem 0:0 beim HSV lud das Team übrigens zum „Meet & Greet“ für alle Fans, die in der Corona-Saison 2020/21 eine Dauerkarte gekauft hatten. Eine tolle Veranstaltung, die vor allem beim eigenen Anhang sehr gut ankam.

Zeitgleich geht die Suche nach neuen Spielern für den Kader in der kommenden Saison bei Holstein weiter. Ein möglicher Kandidat für eine Verpflichtung ist nach KN-Informationen Chima Okoroji vom SV Sandhausen. Der Haken: Auch Liga-Konkurrent FC St. Pauli soll an einer Verpflichtung interessiert sein und ist finanziell deutlich besser aufgestellt als die Störche. Es bleibt also abzuwarten, welche Partei am Ende das Rennen macht. In Sachen „Schleswig-Holsteins Fußballer des Jahres 2022″ hat Fabian Reese das Rennen gemacht und wurde am Montagabend offiziell geehrt. Hauke Wahl und Steven Skrzybski schnappten sich zudem die Plätze zwei und drei. Bei der Wahl zum Trainer des Jahres holten Marcel Rapp und U 23-Coach Sebastian Gunkel die Plätze zwei und drei. Erster wurde Lukas Pfeiffer vom VfB Lübeck.

Über ein besonderes Testspiel-Highlight konnte sich Holsteins Außenverteidiger Mikkel Kirkeskov am vergangenen Donnerstag freuen. Die Störche testeten in der Länderspielpause gegen den dänischen Erstligisten Aarhus GF. Bereits im Vorfeld machte Kirkeskov klar, dass er die Begegnung gegen seinen ehemaligen Klub als echten Prüfstein für Holstein gesehen hat. Aus sportlicher Sicht erwies sich der Gegner allerdings zu groß. Die KSV verlor nach einem schwachen Auftritt vor über 250 Fans mit 0:2 gegen die Dänen. Trainer Marcel Rapp fand im Anschluss klare Worte. Das Wochenende ist für die Holstein-Profis dennoch frei, ehe Anfang der kommenden Woche die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld (Sonntag, 13.30 Uhr) startet.

„Für das Bielefeld-Spiel hat sich keiner aufgedrängt“ Marcel Rapp, Trainer von Holstein Kiel

Timo Becker bedankt sich bei Robin Himmelmann nach einer Glanzparade. Links im Bild: Philipp Sander. © Quelle: KBS-Picture/Kalle Meincke

