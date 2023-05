﻿Holstein Kiel und Mikkel Kirkeskov gehen getrennte Wege

Kiel. Der große Umbruch im Kader von Holstein Kiel im kommenden Sommer steht bereits fest, nun vermeldet die KSV einen weiteren Abgang: Auch Außenverteidiger Mikkel Kirkeskov wird das Storchennest zum Saisonende verlassen. Nachdem bereits Johannes van den Bergh im Winter überraschend seinen Vertrag aufgelöst hatte, besteht auf der Position des Linksverteidigers nun dringender Handlungsbedarf auf dem Transfermarkt. Der Auftrag: Statt einem neuen Linksverteidiger muss KSV-Sportchef Uwe Stöver neben einer neuen Stammkraft auch einen neuen Backup finden. Eine knifflige Situation für den KSV-Kaderplaner.

Nachdem es bei dem Dänen zu Beginn der Saison noch etwas hakte, etablierte sich Kirkeskov in der Rückrunde als Stammspieler bei den Störchen. Dabei kam dabei er hauptsächlich als linkes Glied in der Viererkette zum Einsatz, aber auch im linken Mittelfeld. Insgesamt stand der 31-Jährige in 22 Partien auf dem Platz, 14 Mal spielte der Däne über die volle Distanz.

Für die kommende Saison muss also Ersatz auf der linken Seite her. Wie unsere Redaktion bereits im März berichtete, steht dabei Chima Okoroji ganz oben auf der Wunschliste von Sportchef Uwe Stöver. Der schnelle Linksverteidiger spielt für den abstiegsbedrohten Zweitligisten SV Sandhausen, wurde allerdings in der Jugend des FC Bayern München und des FC Augsburg ausgebildet. Okoroji würde genau die Fähigkeiten mitbringen, die sich KSV-Trainer Marcel Rapp auf der linken Außenbahn wünscht. Schnelligkeit, auch offensive Stärken und eine Verlässlichkeit in Sachen Verteidigung. Zudem konnte der 26-Jährige bereits drei Treffer in der Liga und eine Bude im DFB-Pokal seinen Teamkollegen auflegen.

Einziges Problem: Auch der FC St. Pauli soll an Okoroji interessiert sein, als Ersatz für Leart Paqarada, der zum FC Köln wechselt. Sollte die durch die Fifa verhängte Transfersperre gegen den Bundesligisten allerdings Bestand haben (Köln wurde wegen eines Jugend-Transfers verurteilt, Anm. d. Red), würde der Paqarada-Wechsel von der Elbe an den Rhein wohl platzen. Die Suche für die Kiezkicker nach Ersatz wäre hinfällig. Dennoch müsste Holstein Kiel bei erfolgreichem Werben um Okoroji eine Ablöse berappen: Der 26-Jährige besitzt noch einen bis 30. Juni 2024 gültigen Vertrag beim SV Sandhausen. Bei einem Abstieg des SVS dürften die Chancen für die KSV wiederum steigen.

Kirkeskov war 2021 vom polnischen Erstligisten Piast Gliwice gekommen, mit denen er in der Saison 2018/19 den Meistertitel in der Ekstraklasa holte. Wohin es den Linksverteidiger im Sommer zieht, ist noch unklar. Kirkeskovs Heimatverein ist der dänische Erstligist Aarhus GF.

Uwe Stöver lobt Kirkeskov für „vorbildlichen Dienst“

„Ich hatte eine wirklich tolle Zeit hier in Kiel. Ich danke allen, die mich hier im und um den Verein unterstützt haben und wünsche allen für die Zukunft nur das Beste“, wird Kirkeskov in der vereinseigenen Mitteilung zu seiner Nicht-Verlängerung bei den Störchen zitiert. Sportchef Uwe Stöver ergänzte zudem: „Wir haben Mikkel Kirkeskov in den vergangenen zweieinhalb Spielzeiten als vorbildlichen Menschen und Sportler kennen gelernt der sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und seine Leistungen gebracht hat. Wir danken ihm sehr für seinen Einsatz und wünschen ihm auf seinem weiteren Weg alles erdenklich Gute.“

Nach Fabian Reese (Hertha BSC), Hauke Wahl (unbekannt), Fin Bartels (Karriereende), Stefan Thesker (unbekannt), Alexander Mühling (unbekannt), Julian Korb (unbekannt), Aleksandar Ignjovski (unbekannt) und Simon Lorenz (unbekannt) ist Mikkel Kirkeskov der neunte offizielle Abgang von Holstein Kiel in diesem Sommer.