﻿Holstein Kiel und Robin Himmelmann gehen nach Saisonende getrennte Wege

Kiel. Nach nur einem halben Jahr endet die Zusammenarbeit von Holstein Kiel und Robin Himmelmann. Das teilte der Zweitligist am Mittwochmittag mit. Der Keeper war in der Winterpause von der KSV verpflichtet worden, nachdem sich Torhüter Thomas Dähne in einem internen Testspiel am Knie verletzt hatte und auch U 23-Keeper Noah Oberbeck ausfiel. Der 34-Jährige stand in neun Zweitliga-Spielen für die Störche im Tor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach der Verletzung von Tim Schreiber beim Auswärtsspiel in Sandhausen (1:1) Anfang März hatte Himmelmann vorübergehend den Platz zwischen den Pfosten inne. Vor seinem Engagement an der Förde war der Keeper vereinslos, nachdem sein Vertrag beim belgischen Erstligisten KAS Eupen ausgelaufen war.

Über neun Jahre hatte der 1,87 Meter große Himmelmann Erfahrung in der Zweiten Liga gesammelt. Zwischen 2012 und 2021 stand er für den FC St. Pauli in 179 Partien zwischen den Pfosten. Aus dieser Zeit kannten auch Sportchef Uwe Stöver und Torwart-Trainer Patrick Borger den Rechtsfuß.

Sportchef Uwe Stöver dankt Robin Himmelmann

„Als wir im Winter kurzfristig auf die Verletzungen unserer Torhüter reagieren mussten, haben wir mit Robin Himmelmann einen erfahrenen Torwart verpflichten können, der sich umgehend in die Gruppe integriert hat“, erklärte KSV-Geschäftsführer Sport Uwe Stöver.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das Engagement sollte im besten Fall eine Win-Win-Situation für beide Seiten hervorbringen und ich denke, so ist es auch gekommen. Robin hat nicht nur im Wintertrainingslager sowie in der anschließenden täglichen Trainingsarbeit stets Leistung gezeigt, sondern sich auch bei seinen Einsätzen in der Rückrunde als Rückhalt erwiesen. Hierfür danken wir ihm sehr und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles erdenklich Gute“, so Stöver.

Lesen Sie auch

Himmelmann selbst sagte: „Ich habe das halbe Jahr hier in Kiel genossen und bin froh, dass ich meinen Teil zum mannschaftlichen Erfolg beitragen konnte. Für die Zukunft wünsche ich dem Verein nur das Beste.“ Bei Holstein Kiel konnte sich der 34-Jährige vor allem im Auswärtsspiel beim Hamburger SV auszeichnen, in dem Himmelmann seinen Kasten sauber hielt.

KN