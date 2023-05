﻿Uwe Stöver knöpft sich Holstein-Kiel-Profis vor und droht mit Konsequenzen

Kiel. Dieser blutleere Auftritt brachte den Sportchef auf Zinne. Trotz fast sicherem Klassenerhalt wird es auf der Zielgeraden der Saison noch einmal ungemütlich bei Holstein Kiel. Nach dem klaren 0:3 gegen Spitzenreiter SV Darmstadt 98, in dem die KSV eine in allen Belangen schlechte Leistung bot, wählte Uwe Stöver ungewohnt scharfe Worte, ging mit seinen Störchen hart ins Gericht.

„Ich habe ab dem 0:1 nicht einmal das Gefühl gehabt, dass wir ins Spiel kommen und unsere Aufgaben machen“, analysierte Stöver im Gespräch mit unserer Redaktion zunächst sachlich und wurde dann deutlich: „Das gilt für die entscheidenden Zweikämpfe, aber auch für das schlampige Passspiel. Wir sind heute vorgeführt worden. Wir konnten dem Gegner nicht Paroli bieten.“

Stöver sauer über „verspielte Sympathien“ in Heimspielen

Wie schon beim 0:3 in der Vorwoche in Heidenheim präsentierte sich die KSV-Defensive als nicht zweitligatauglich. Doch der Auftritt gegen Darmstadt vor 13 296 Zuschauern im Holstein-Stadion war schlimmer und in allen Mannschaftsteilen desolat. Das sah auch Stöver so. „Mich ärgert sehr, dass wir uns Sympathien mit den schlechten Heimauftritten wie gegen Regensburg, Bielefeld, Magdeburg oder Darmstadt verspielen. Wir zerschießen uns da etwas“, schimpfte der KSV-Sportchef.

„Die Leute kommen und wollen uns siegen sehen. Natürlich kann man solche Spiele mal verlieren, aber es geht dabei um die Art und Weise. Das ärgert mich. Wir haben es uns selber zuzuschreiben, dass wir daran in der Rückrunde nicht gearbeitet haben.“

In der ersten Viertelstunde überrollten die Darmstädter förmlich die Störche. Nach der vergebenen Gelegenheit von Matthias Bader (3.) netzte Jannik Müller zur Gäste-Führung ein (6.). Eine weitere dicke Möglichkeit entschärfte Patrick Erras in höchster Not (11.). Die Entscheidung fiel weit vor Spielende: Durch ein unglückliches Eigentor von Simon Lorenz (22.) und einen eiskalten Abschluss von D98-Stürmer Philipp Tietz kurz nach der Pause (52.) war die Messe für die KSV gegen den Spitzenreiter früh gelesen.

Sportchef Stöver schreckt vor Konsequenzen nicht zurück

Vor allem mit der Einstellung der Störche-Profis war Stöver über die gesamte Partie mehr als unzufrieden. „Ich kann nicht einfach nur formulieren, dass ich gewinnen möchte, sondern es muss einen gewissen Invest geben“, so der KSV-Geschäftsführer in seiner Brandrede weiter. Seine Forderung: „Ich erwarte von jedem Spieler, dass es diesen Invest gibt und wir uns gegen Niederlagen, wie es sie jetzt gab, wehren.“

Sogar von „Konsequenzen“, sollten Spieler diesem Weg nicht folgen wollen, hat der wütende KSV-Sportchef erstmals gesprochen – ohne jedoch konkret zu werden. „Wenn es Eindrücke gibt, dass jemand das nicht verinnerlicht, dann muss es auch Konsequenzen geben“, so Stöver. „Das ist zwangsläufig. Ich möchte aber gar nicht erst, dass ein solcher Eindruck entsteht. Mein Anspruch ist, dass sich jeder Spieler wehrt. Wir müssen alle alles investieren.“

Nur der Doppelpack von Fortuna Düsseldorf zum 3:2-Sieg gegen den Karlsruher SC verhinderte das Abrutschen der KSV in die zweite Tabellenhälfte auf Platz zehn. Für die in den kommenden Wochen anstehenden Spiele in Düsseldorf (6.5), gegen den Karlsruher SC (13.5) und den FC St. Pauli (19.5) sowie am letzten Spieltag bei Hannover 96 (28.5) zeichnet der 55-Jährige ein düsteres Bild – wenn sich die Leistung der Störche nicht drastisch verbessert.

„Es ist jetzt ganz wichtig, und das werden wir auch in die Mannschaft transportieren, dass es noch ganz lange und fiese vier Wochen werden können. Wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir mehr investieren und mehr zeigen auf dem Platz“, nahm Stöver die Spieler in die Pflicht und ergänzte: „Ich kann nur hoffen, dass keiner der Spieler diesen Zustand möchte und dass jeder Einzelne dagegen arbeitet. So sollte man eine Saison nicht beenden.“